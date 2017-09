ANDA MUY ACTIVA EN EVENTOS DEL SNTE 53

A quien se le ha visto en muchos eventos del SNTE 53 es a la dire de la beneficencia pública, Lorena Álvarez, dejando su puesto de trabajo en Palacio de Gobierno y olvidando que fue contratada para ayudar a quienes más lo necesitan.. El alcalde de Maza, Fernando Pucheta, dijo ayer que estaba a dieta, pero que el gerente de Jumapam le mandó tamales y carne machaca “de venado”; pero luego dijo que era broma, porque los iban a mandar al bote a los dos.. Habitantes de Costa Azul, Angostura, le pegan de gritos al gerente de la Jumapaang, Arturo Ávila, pues hay un río de aguas negras que brota de la alcantarilla, y los malos olores son insoportables. El foco de infección está latente y la ciudadanía pide una pronta solución.Los posicionamientos de la senadora Diva Hadamira Gastélum van de mal en peor. Fijó una postura en torno a los desplazados de la sierra sinaloense, argumentado que la Comisión de Derechos Humanos es de las más activas.Los que de plano seguirán esperando son los de la primaria Club de Leones No. 2, y es que por más que han manifestado la necesidad de mejorar la infraestructura a las autoridades, a estas no les hace ni fu ni fa, y no vienen en la lista de las 27 escuelas beneficiadas con Escuelas al 100.