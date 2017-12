ANDA OCUPADO O NO QUIERE CHAMBEAR EL DIRE DE VIALIDAD

Quienes no cumplieron con los cambios prometidos son los concesionarios de urbanos, quienes siguen dando un pésimo servicio, mientras que el director de Vialidad y Transportes, Guillermo Haro, parece estar ocupado en otros asuntos.¿Estará chambeando el dire de los polis de El Fuerte, Jaime David Silva García?, pues el sábado ejecutaron a uno en las inmediaciones de la Ladrillera, y ya pa’l lunes asesinaron a otro en una zona también en el municipio.El que no anda muy contento con la chamba del alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno, es el regidor del PAN, Marco Antonio Beltrán, dice que le quedó a deber a la raza, y en lugar de trabajar se puso a embellecer la plazuela, dejando las necesidades de la gente de lado.Joel León, quien perdió a su esposa tras las lesiones que sufrió por la explosión ocurrida en el barrio El Chaleco en diciembre de 2016, asegura que si para hoy la Fiscalía General de Justicia en el Estado no les da un informe detallado de cómo van las investigaciones de ese caso, el lunes próximo se manifestarán en las oficinas de esa dependencia.El que tiene titiritando de frío a la raza de la sierra de Mocorito es el presi, Guillermo Galindo, ya que ni los ha visitado para llevarles una cobijita, de perdis.