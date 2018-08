¿ANDAN ALZADOS LOS DIPUTADOS ELECTOS DE MORENA?

¡PA’ SU MECHA! De quienes dicen que andan por las nubes son los diputados electos de Morena, incluso se rumora que se opondrán a los nombramientos que dio a conocer Jesús Estrada Ferreiro para su gabinete.



ACLARAN EL CHISME. Luego de que se manejara que el gobierno de Diana Armenta había despedido la quincena pasada al joven Marco Antonio Fuentes, quien perdiera su pierna al ser atropellado por una patrulla de la Policía Municipal, se aclaró desde la comuna que esta persona sigue en nómina, solo que por otras cuestiones no le llegó su cheque la quincena anterior, pero que aún estaban por dárselo. Ojalá y así sea.



BRONCAS. La raza del poblado Carricitos, en Salvador Alvarado, está llena de broncas en cuanto a servicios. Una de las más apremiantes es la falta de agua, pues nomás les llega por unas horas y la presión no alcanza a abastecer bien. El gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, tiene mucha chamba pa’ esos rumbos, pues también se quejaron de una fuga de aguas negras.



PREOCUPADO. El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, está más que preocupado, pues hay focos rojos en la zona serrana. Hacía meses que no se presentaban hechos violentos, y desde el domingo pasado se desataron los rumores que culminaron con el hallazgo de cinco cuerpos.



URGE UN MILAGRO. A ver cuándo la comuna ahomense le hace el milagrito a la raza de los ejidos Felipe Ángeles y Goros Pueblo, quienes tienen ya 10 años pidiendo por todos los medios una carretera digna que los enlace a la internacional México 15, porque la que tienen está pa’ llorar: toda llena de hoyos, entierrada y con cada lluviecita pos no se puede ni andar por el lugar.