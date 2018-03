ANDIS advierte desabasto

La Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) y agremiados, continúan insistiendo por todas las vías posibles para que el Estado de México (Edomex) atienda a la brevedad el incumplimiento de pago por la abultada cifra de 2 mil 300 millones de pesos.

Esta colosal deuda deriva de la compra consolidada de medicamentos y otros procesos de adquisición, debido a que ISEM que dirige Gabriel O´Shea, el ISSEMyM a cargo de José Luis Téllez y el IMIEM que conduce Jesús Luis Rubí, han infringido lo que establece el marco legal y criterios definidos en las bases de licitación en materia de pago puntual a proveedores.



Al no cumplir con la prestación obligatoria de ley, las instituciones del Edomex afectan financieramente la operación de proveedores y en consecuencia a toda la cadena de abasto y suministro de medicamentos.



Algunas empresas han optado por cancelar contratos con las instituciones mexiquenses y hasta han amenazado con suspender la entrega de medicamentos para el ejercicio 2018. ANDIS, que preside Héctor González, advierte un posible desabasto de medicamentos a esta entidad deudora que demanda estos insumos.



Obvio: los que saldrían afectados son los más de nueve millones de derechohabientes de las instituciones de salud de la entidad que gobierna Alfredo del Mazo Maza.



COLIMA FOMENTA

El estado de Colima está punto de recibir a dos empresas comprometidas con el ambiente. Se trata de una compañía que se dedica a comprimir residuos orgánicos del campo para volverlos combustible y otra que aprovechará la energía de las olas de Manzanillo. Ambas se asentarán en la entidad que gobierna José Ignacio Peralta. Pellet México, especialista en fabricar pellets de combustible comprimido a base de residuos orgánicos, invertirá 1.2 millones de dólares en una planta de dos hectáreas construida en el Tecnoparque, mientras que Eco Wave Power realizará una inversión de 264 millones de pesos en un terreno de 17 mil metros cuadrados en Manzanillo. Con estas cantidades millonarias y sus empleos generados, el estado fomenta la inversión con consciencia ambiental y coloca a su entidad como una de las más importantes en generación de energía en México, justo en el contexto de un reforma energética que incentiva las energías limpias.



MODELO: RÉCORD

Unos 160 empresarios hidalguenses ya externaron su interés de subirse al proyecto de construcción y operación de Modelo. Recordará que la cervecera que comanda Mauricio Leyva está edificando una nueva fábrica en la entidad que gobierna Omar Fayad. Son unos 14 mil millones de pesos los que se están empezando a canalizar al municipio de Apan a ésa, que será la factoría más grande del mundo de AB-Inveb y que se levantará en un tiempo récord: un año. Modelo ya arrancó con el proceso de reclutamiento del personal, unas mil 200 personas que tendrán que pasar por una fase de selección y capacitación de varios meses para estar en condiciones de operar esta nueva planta que será la más avanzada en su tipo.



EMPLEOS DIGNOS

Hoy en la Cámara de Diputados se realizará el foro “Fomentar el empleo digno y suficiente: subcontratación mediante la administración integral del capital humano. Participarán el líder de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri, así como el diputado Julio Saldaña, del mismo partido. Asimismo, expertos en temas laborales como Jaime Flores, Agustín Celorio y Raúl Navarrete. También estará por ahí Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, quien hablará de la situación del régimen de subcontratación en México, la importancia en el desarrollo económico del país y las alternativas legislativas para optimizarlo.



A RÍO REVUELTO

Frente a la inseguridad que vive Acapulco, Alejandro Martínez Sidney aprovecha el río revuelto y la grilla para posicionar su imagen. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero pretende la candidatura para la alcaldía del puerto por la Coalición Por Guerrero al Frente. No tiene antecedentes limpios, pues se le acusó de autorizar el uso de facturas falsas como tesorero del PAN para que su partido pudiera comprobar gastos y no fuera sancionado. El tema está caliente por las acusaciones que pesan contra Ricardo Anaya. Todo lo que huele a corrupción está siendo vetado.



SAGARPA PESCA

A José Calzada se le ve sonriente. El flamante integrante del equipo de campaña de José Antonio Meade podría ser el próximo presidente del PRI, en relevo de Enrique Ochoa. La cosa es que tanto en ese partido como en Presidencia están preocupados por un asuntito que podría reventar pronto. Nos dicen que se relaciona con uno de sus principales colaboradores en el ámbito pesquero.