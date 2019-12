ARHE y el robo al pueblo. Un proyecto de gasolinera inconcluso. La complicidad, omisión y corrupción de anteriores administraciones municipales y de la actual. Y un avezado y poderoso despacho de abogados que olfateó la oportunidad de hacer dinero fácil a costa de los contribuyentes mazatleco. Es el caso Nafta contra el pueblo de Mazatlán y sus raquíticas finanzas. Se pretende arrebatarle al pueblo el 10 por ciento de su presupuesto anual y que se le entreguen 142 millones a esta empresa Nafta, que ganó en tribunales lo que no ganó invirtiendo en su gasolinera. Se trata de un vil despojo, del cual están conscientes, y de acuerdo con el alcalde Luis Guillermo Benítez, que se le “queman las habas por pagar”. Tenemos enfrente un documento que la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, dio lectura en el marco de la sesión de cabildo realizada ayer. Con claridad, Bojórquez planteó su posición en torno al tema. Aceptó que en los tribunales se pierde el caso, pero calificó de “obsceno y alevoso” que se pretenda despojar de esa cantidad al pueblo. Porque no es dinero del alcalde. Tampoco del secretario del Ayuntamiento. Ni de la síndica procuradora. Son dineros del pueblo que deberían destinarse a comprar unidades recolectoras de basura, de patrullas, para pavimentar calles en colonias populares, para el alumbrado público. Para mejorar el hospitalito de la Juárez, que tanto necesitan los trabajadores municipales. Aceptar este pago sería deshonesto de parte del gobierno. Por omisión o comisión de adentro y de fuera del gobierno lograron sentenciar a los

mazatleco a pagar 142 millones de pesos que irían a parar a los bolsillos de privados. Se disfraza de legal, pero es profundamente injusta y abusiva. La síndica procuradora pidió al alcalde ponerse de lado del pueblo. Defenderlo de este despojo y dejar atrás “tendencia” de esta administración que desde hace 13 meses se ha manifestado a favor de pagar. Incluso firmó un convenio de pago sin la sentencia definitiva y comprometiéndose en aceptar el pago y desistirse de impugnar la resolución. La empresa Nafta es parte del poderoso grupo ARHE. La supuesta gasolinera origen de la querella ya no existe. Fue sepultada por toneladas de tierra. Y se busca cobrar por 20 años que supuestamente funcionaría. Apenas se invirtieron cerca de 5 millones. Hoy pretenden que el pueblo les pague 142. Aunque el alcalde ya le puso otro precio. Trescientos millones de pesos, que no se sabe de dónde sacó esa cifra. En esta disputa ya fuera de los tribunales que sospechosamente le dieron el gane a la empresa Nafta (recuerden que los magistrados fueron acusados ante el STJN) por su sospechoso contubernio), ahora la lucha podría ser política y social, por tratarse de dineros del pueblo. Esos que el Gobierno de López Obrador prometió cuidar.

Sergio Torres y el reto por venir. El secretario de Pesca en Sinaloa lo sabe. Y tendrá que operar con suma inteligencia. Con una estrategia clara que convenza y evite que las cosas caminen por un sendero de incertidumbre. El sector pesquero en Sinaloa comenzará a vivir una situación de crisis nunca antes vista. El titular de Sepesca en Sinaloa, Sergio Torres, tendrá que colocarse al frente de las demandas del sector pesquero, particularmente de los obreros del mar, que son los más vulnerables. Sin el apoyo del Gobierno Federal, Torres tendrá que sacar adelante y bien el programa de Empleo Temporal. Y buscar otras alternativas de apoyo a pescadores. El tema es todo un reto.