ARREGLAN BANCAS DE LA PLAZUELA OBREGÓN

ÓRALE. Quienes ya se pusieron las pilas son los de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán, ya que por fin repararon las bancas que se encontraban en muy mal estado de las plazuelas de la ciudad. Los turistas y demás personas ya tendrán dónde tomar un descanso.

MIRA NOMÁS. No tardaba en decir el actual presidente del Comité Municipal del PRI en Angostura, Héctor Hugo López Gaxiola, que estaba puesta en la mesa su renuncia para cuando la pidieran, cuando ya había más de un interesado; y estos son: Enrique Verdugo, Eleazar García, Ángel Andrey Angulo y Francisco Figueroa.

PREVENCIÓN. Pa’ la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) no hay más que limpiar periódicamente las cisternas, tuberías y tinacos por donde pasa el agua potable de Ahome pa’ llegar a los vasos que nos tomamos a diario, y así evitar padecer alguna enfermedad en la panza por no hacerlo, ¿arre?

SIEMPRE NO. Se había anunciado que ayer habría reunión de consejo en Jumapag para ventilar asuntos importantes sobre la auditoría que se le aplicó a la Junta en Guasave, así como el tema del contrato colectivo con el sindicato, pero muy temprano el gerente dijo que siempre no habría sesión, pues la auditoría aún no está concluida, así que la espera continuará.

APURADOS. Los alcaldes del sur de Sinaloa andan muy atareados preparando los documentos de los proyectos de desarrollo que por mucho tiempo no han podido concretar los ayuntamientos. Esto luego de que se vio que el mandatario ha destrabado algunos de los planes atorados por el burocratismo.