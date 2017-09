¿ASIGNARÁN POCOS GUARURAS A LUCERITO?

El subsecretario de Gobierno, Antonio Castañeda, dio a conocer que le asignarán poquitos escoltas a la cantante Lucerito el día del Grito, siendo un total de 8. ¿Será?La raza está molesta por las zanjas que están a la salida de Guamúchil-Mocorito porque no ha hecho nada el presi Carlo Mario por tapar eso y muchos carros salen dañados de la parte de abajo.La diputada local de Mazatlán, la priista Maribel Chollet, dijo que no le sacaba a la alcaldía si se le presentaba. ¿Qué pensará de esto su amigo Pucheta o su exjefe Jorge Abel?La palomilla de El Pochotal, El Fuerte, hace un llamado a las autoridades municipales para que volteen a ver su ejido en cuanto a necesidades se refiere, como balasto a las calles, entre otras cosas. Dicen que Nubia Ramos, su alcaldesa, ni los pela. Ya es hora, ¿no?. Armando Kory Leyson, exalcalde de Guasave, salió al paso y aclaró que no está apoyando a Joel Montoya para que sea el presidente el PAN en el municipio, pues ni siquiera es miembro. Aunque las malas lenguas dicen que el Kory sí anda en la polla.