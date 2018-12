¿AUMENTARÁ EL PRECIO DE VIVIENDA Y PREDIAL?

ÓRALE. Si usted tiene una casa y quiere esperarse al próximo año a venderla para sacar una lanita más, tal vez no sea posible porque en una discusión de los diputados de diferentes partidos políticos en el Congreso del Estado se aprobó la propuesta para evitar que suban los precios de la venta de casas y aumento en impuesto de predial.

¿Y ORA? Trabajadores operativos del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) en Ahome se fueron pa’trás al ver las oficinas cerradas en Los Mochis porque ya pelaron gallo y los dejaron sin pagarles noviembre y diciembre. No se vale, pa’ ellos sí que se avecina una amarga Navidad.

DE VACACIONES. Dos homicidios en el puerto de Mazatlán, y el vicefiscal Cruz Alejandro Flores Salazar no se inmuta. Salió de vacaciones, y quizá cuando regrese, a vuelta de año, informe algo, pues es su técnica, decir a reporteros que no hay información o no está enterado.

¡TRUCHAS! En el tema de la población indígena, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya, ya tiene una tarea, pues este sector busca mantener vivas sus tradiciones, pero requiere apoyo por parte de las autoridades, pues esto significa un impulso para mantener vivas sus tradiciones y dar a conocer su cultura. Y es que aparte del aspecto económico, hay raza que no respeta sus celebraciones ni ajuares, y así nomás no se puede.

SE PONE FUERTE. José Socorro Castro, gerente de Jumapag en Guasave, continúa metiendo en cintura al sindicato de la paramunicipal, y solo una quincena les pagó de aguinaldo, cuando ellos normalmente recibían cuatro; pero, anteponiendo la ley, les pagó solo lo que esta exige, lo cual dejó pero muy molestos a los líderes de esa agrupación.