AXA 10 años aquí, México mercado nodal pese a incertidumbre, inversiones por 3,500 mde y va por más

* Alejandro Bailleres presidente adjunto de BAL y en camino sucesión; lío Vergara-Fuentes nuevos bríos; calzado por protección vs CPTPP; Rodríguez, IP y el Senado.



EL AÑO PASADO fue complicado para la economía, y también el rubro asegurador resintió la difícil coyuntura por la inflación, la incertidumbre del TLCAN y las elecciones, y no se diga los sismos.



Al final y ya prorrateada la póliza de Pemex que lleva Carlos Treviño –que se renovó en 2017 a 24 meses-, ese rubro apenas creció 0.7% y vida incluso decreció 4.2%-, según los datos de la CNSF que lleva Norma Alicia Rosas.



En esa tesitura el avance de la francesa AXA, a razón de un 2%, no fue tan desfavorable, pero además la multinacional busca privilegiar un crecimiento con rentabilidad.



Este 2018 tampoco será sencillo y pese a ello AXA espera crecer otra vez por encima del mercado. Tiene a su favor que a principios del mes ese grupo francés adquirió a la estadounidense XL Group en una transacción por 15 mil 300 millones de dólares (mdd).



Representada aquí por XL Catlin que lleva Pablo Grain y con primas por mil 400 millones de pesos (mdp) se espera que la compra-venta concluya en el otoño.



Pero más allá de lo anterior, este 2018 va a ser particularmente especial para AXA, puesto que cumple su primera década en México, mercado al que llegó tras adquirir el negocio de seguros de ING.



Esta firma es encabezada aquí desde septiembre del 2016 por el ejecutivo galo de 45 años Daniel Bandle, abogado de profesión, alguna vez periodista, y quien ha colaborado para AXA desde hace 21 años.



Bandle no se muestra para nada apremiado por la incertidumbre que vive el país. Un aseguradora, dice, se mueve en ese ámbito que también representa una gran oportunidad.



Con primas por 35 mil mdp, autos, segmento que ha crecido a gran velocidad, es el 25% de las mismas, daños 24%, gastos médicos 37% y vida 15%.



Comandada a nivel global por el alemán Thomas Buberl, es la quinta aseguradora del orbe por nivel de capitalización y sólo la superan un par de chinas, Allianz y AIA Group.



Tiene presencia en 64 países, protege a 107 millones de clientes y cuenta con 165 mil colaboradores.



Aquí con 500 empleados es la número uno en daños y gastos médicos, la tercera en autos y la octava en vida.



Además México es uno de los 6 países prioritarios en su estrategia junto con Brasil, Indonesia, China y Tailandia.



Y es que aquí hay todo por crecer en los seguros con 120 millones de habitantes y una penetración muy baja.



Solvencia II, que ya se aplica, también se visualiza como un gran activo de cara a las catástrofes naturales. Con 5 mil siniestros, en su caso ya ha cubierto pólizas por 480 mdp de los recientes sismos.



Bandle hace ver que AXA busca mantener una diversificación geográfica y también de productos. Se reporta lista para mantener su expansión, ya sea de forma orgánica e incluso vía alguna adquisición si se presenta el caso.



Sin embargo, se hace ver que a futuro es indispensable una mayor difusión de la importancia del seguro, hacer valer el seguro de autos obligatorio en todo el país e incluso otorgar incentivos fiscales para las pólizas de gastos médicos que hoy por desgracia sólo posee el 10% de los mexicanos.



En los últimos 10 años AXA ha realizado inversiones aquí por 3 mil 500 millones de euros. No hace mucho suscribió con Uber la póliza para el seguro de los choferes en todo el país con excepción de CDMX y Edomex que tiene Suara a cargo de Pablo Sprenger.



Así que a esta firma francesa hoy de manteles largos no hay que perderla del radar pues está más que dispuesta a apostar más.

* * *



AUNQUE ALBERTO BAILLERES se mantiene firme en el timón de Grupo BAL, controladora de la que descuelgan GNP, Profuturo, Peñoles, PH, por citar algunas de las empresas, resulta que la sucesión poco a poco se perfila. Y es que recientemente Alejandro Bailleres Gual fue designado presidente adjunto de la firma. Ya fungía como vicepresidente. Sirva señalar que desde hace varios años ha escalado posiciones.



* * *

LE PLATICABA QUE el polémico empresario tapatío Jorge Vergara incumplió un acuerdo que firmó en octubre del 2017 para resolver de una vez por todas la problemática con su ex esposa Angélica Fuentes. Este debió entrar en vigor un mes después. Según esto también se aprovecharía el crédito sindicado por 2 mil 850 millones de pesos que obtuvo para reprogramar su deuda. No fue así, por lo que todo apunta a que la refriega adquirirá nuevos bríos. Se lo transmito al costo.



* * *

AL IGUAL QUE textil-vestido, también el calzado es otra de las industrias que se vería afectada por el CPTPP que recién se rubricó. La Cámara del Calzado de Guanajuato que encabeza Luis Gerardo González ya planteó su problemática a Economía de Ildefonso Guajardo. Una vía en la que se trabaja tiene que ver con nuevos esquemas para detener la entrada de mercancía subvaluada, sobre todo de Vietnam y Malasia. En los siguientes días se sumará a la discusión el SAT de Osvaldo Santín. Veremos.



* * *

RESULTA QUE RAÚL Rodríguez Márquez fue registrado ayer como candidato propietario al Senado por la colación PRI-Verde-Panal en Zacatecas. Se trata de los pocos invitados a un cargo de elección popular que está plenamente identificado con el sector empresarial, en este caso con el CCE, Concamín y por supuesto Canacintra que lleva Enrique Guillén. Dado el momento que vive el país, el tema no es menor por los posibles contrapesos.