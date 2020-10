¿Ahora sí va en serio la inversión privada?

El Gobierno federal anunció que la iniciativa privada invertirá en 39 grandes proyectos de infraestructura, por un monto total de 297 mil millones de pesos. En noviembre de 2019 se había hecho un anuncio similar para poner en marcha 147 proyectos de inversión privada, pero nunca se iniciaron. Aquella fue una salida en falso, y la de ahora puede ser similar.

De los 39 proyectos a que fueron reducidos, siete de ellos en realidad ya están ejecutándose desde principios de este año. Algunos más se retomaron de sexenios anteriores con proyectos que se habían suspendido. Al igual que la ocasión pasada, hoy también se habla con optimismo acerca de la relación estrecha entre el Gobierno federal y los grandes empresarios.

Pero han transcurrido dos años de Gobierno y, después de varios intentos, la inversión privada no ha logrado reactivarse. La razón en simple: existe falta de confianza y una creciente incertidumbre sobre las acciones de Gobierno. La inversión privada no se realiza por falta de certeza jurídica. No se respetan los contratos. Una consulta popular hecha abajo cualquier compromiso previo.

Ojalá que este nuevo intento por reactivar la inversión privada sea exitoso. Los 39 proyectos anunciados impactarán en 1.3 por ciento el PIB. No es mucho, pero por algo se empieza. Pero el problema principal es que el Gobierno federal no ha definido cuál es su proyecto nacional. Mientras no exista esta referencia, la inversión privada actuará con reserva.

Es evidente que México se mueve hacia un rumbo diferente, pero aún se desconoce el sentido del desplazamiento. Por eso no hay certeza y prevalece la incertidumbre. El Gobierno federal tiene definidas sus propias prioridades de inversión, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y Tren del Istmo.

Pero la inversión privada en petróleo, energías limpias y diversas plantas industriales ha sido severamente cuestionada y hasta suspendida de manera unilateral. Queda claro que en la esfera gubernamental prevalece una actitud antiempresarial. Por eso, tampoco existe certeza de que los nuevos proyectos anunciados lograrán convertirse en realidad.

Ciertamente, el Gobierno federal ahora tiene una forma diferente de tomar sus decisiones. Y también existe una nueva realidad política en el país. Sin embargo, los cambios instrumentados no siempre han sido los más adecuados, y los nuevos escenarios que se están creando no necesariamente son mejores para propiciar mayor inversión privada. De ahí la duda razonable sobre lo anunciado.

Ya no se toman las mejores decisiones, sino las que son más populares. Ahora el interés nacional lo define el rating mediático, no las necesidades reales del país. Se evaden los asuntos importantes y los temas de fondo. Los problemas centrales permanecen sin atención. Lo verdaderamente importante no está considerado en la nueva política que invade al país.