Cuenta una vieja leyenda política, que todo gobernante saliente suele entregar tres cartas al gobernante entrante. En ellas encontrará sabios consejos para enfrentar situaciones difíciles. Le recomienda que las abra, una por una, pero solo en caso de que las cosas le vayan verdaderamente mal. En cada una de ellas encontrará fórmulas muy útiles para salir del problema.

En la primera carta, escuétamente se lee: “Echa la culpa de todo a tu predecesor”. En la segunda carta el consejo señala: “Has cambios en tu gabinete de gobierno”. La tercera carta también es muy lacónica, y solo dice: “Ve escribiendo tus tres cartas”. El problema se magnifica cuando en muy breve plazo te ves obligado a abrir las tres cartas. Es señal de graves errores cometidos.

Este es el caso que hoy se vive en México. Desde el inicio, el actual Gobierno federal optó por culpar de todo al Gobierno anterior. Las deficiencias, insuficiencias y lo malo que sucedía era a causa “del cochinero que nos dejaron”. Este argumento se utilizó incesantemente para cubrir deficiencias y ocultar incapacidades de los nuevos funcionarios públicos.

Pero de tanto repetirla ya carece de impacto. La fórmula contenida en la primer carta se agotó muy rápidamente. Incluso ya fue necesario abrir apresuradamente la segunda carta. Ante la falta de resultados del Gobierno y ante la persistencia de problemas graves, muy pronto se llevarán a cabo los cambios en el gabinete de gobierno.

Los frentes más débiles son economía y seguridad pública, y ahí ocurrirán los primeros movimientos de gabinete. La Secretaría de Hacienda, la de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Energía, la de Agricultura y la de Turismo han mostrado reiteradamente su incapacidad para hacer crecer la economía nacional.

La situación es cada vez más desesperante. Inegi informó que durante el segundo trimestre de este año el crecimiento del PIB fue de cero. Además, la inversión pública y privada van a la baja, y los principales sectores productivos del país están realmente colapsados. El mercado interno está debilitado, y los salarios van a la baja en términos reales.

Otras secretarías hasta parecen no existir. Tal es el caso de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Educación Pública, Salud, Función Pública, Trabajo, Desarrollo Agrario, y Cultura. Unos porque no saben qué hacer, y otros porque están asfixiados por la política de austeridad financiera. No hay dinero para nada, aunque las propias cifras oficiales reportan subejercicio presupuestal.

Llegó el momento de hacer cambios en el gabinete, pero también de modificar la forma en que se están haciendo las cosas. El país avanza peligrosamente hacia una crisis económica de proporciones desconocidas, y los conflictos sociales se multiplican con demasiada rapidez. El futuro nacional no es halagador. Más que un cambio de personas, hoy se requiere un cambio de sentido en las políticas públicas.