La elección del 2021 es una buena oportunidad para dar un firme portazo al pasado. México y Sinaloa no pueden seguir igual que ahora. Pretender volver a ser lo que fuimos, ya no es opción. Es necesario olvidar estos últimos dos años, pero también los 20 anteriores y los 50 de más atrás. Los partidos políticos no ofrecen proyectos de futuro, sino de pasado. Ello es inaceptable.

El partido Morena ofreció un nuevo proyecto de país que aún no ha logrado mostrar. Todo lo improvisa y lo hace mal. Carece de visión para modernizar a México y no tiene una propuesta para superar sus viejos problemas. En muy corto plazo, provocó un deterioro generalizado. No había tal proyecto de país, pero sí un proyecto de poder, aunque no sepa qué hacer con él.

El PRI tampoco es opción. Anhela regresar al poder para que las cosas sean como antes. Quiere regresar al nacionalismo, al gigantismo gubernamental, a la interminable creación de instituciones innecesarias, y al control de la sociedad a través de dádivas. Hace tiempo perdió su visión de Estado, y hoy carece de un proyecto para modernizar al país.

El PAN sí tiene visión de futuro, pero está despegado de la realidad. Pretende modernizar todo, sin atender los rezagos más elementales. Promueve la competitividad, sin considerar el deterioro de los sectores educativo y de salud. Quiere computadoras e inglés para todos, cuando existen regiones sin acceso a electricidad ni comunicaciones. Puro discurso falso, de aire, sin contenido.

Los demás partidos tampoco ofrecen nada, su interés es la sobrevivencia política. La estrategia del PRD, PT, PV y MC consiste en lograr posiciones electorales y recibir dinero público. Estos partidos tampoco tienen un modelo de sociedad para convocar el voto de la ciudadanía. Apuestan todo a la mercadotecnia y a la manipulación electoral.

Entonces, ¿por qué tenemos que votar por quienes prefieren el atraso de la sociedad? Quienes hoy aspiran a gobernar no traen consigo un proyecto viable para impulsar el desarrollo regional. Tampoco tienen mentalidad innovadora y moderna. Su posicionamiento político no es de avanzada. Solo son conformistas en busca de un cargo público.

El ciudadano necesita recuperar la ilusión perdida. Exige que los políticos tengan otra forma de pensar, otra manera de actuar, y que ofrezcan formas diferentes de gobernar. Todos los partidos y sus candidatos tienen que renovarse, tener visión de futuro, ser innovadores y reconquistar la confianza ciudadana. De nada sirve ser y hacer más de lo mismo

La política y las elecciones no pueden ser un simple teatro donde todo es mentira. El ciudadano está reviviendo su hartazgo y se da cuenta de que el país no va bien. Exige nuevos liderazgos, nuevas caras y nuevas estrategias. Ya es tiempo de dar un firme portazo al pasado y dejar atrás a quienes no comprendan la urgencia de ver hacia adelante y construir una sociedad mejor.