Hay políticos que no entienden, que no entienden nada. No se sabe si es por ingenuidad, por insensatez o por ignorancia. Esta disonancia cognitiva de quien está en el poder hace bastante daño a la población, al Estado y al propio país. Desde diversos ámbitos del quehacer público se hacen o se promueven acciones que van en contra del poder mismo y de la propia población.

Hace varios años la escritora estadounidense Barbara W. Tuchman escribió un excelente libro titulado La marcha de la locura. Ahí hace un recuento sobre cómo a lo largo de la historia los gobernantes y personajes del poder promueven acciones políticas que son francamente contrarias a su propio interés. Actúan así porque no entienden lo que sucede en su entorno.

Dice Tuchman que hay al menos cuatro formas de acción política que identifican a quienes están haciendo mal las cosas, simplemente porque desconocen la realidad donde actúan: la tiranía o la soberbia, la ambición excesiva, la incompetencia o la ignorancia, y la insensatez. Actualmente en Sinaloa se observan varios ejemplos que combinan todas estas formas de actuación política.

Tal es el caso de un partido político que, teniendo amplia mayoría en el Poder Legislativo, pierde la votación en las propuestas de ley que él mismo impulsa. También siendo la fuerza política emergente y con amplias probabilidades de acceder al Poder Ejecutivo estatal entra en conflicto directo con todas las iglesias, con los representantes de sectores productivos y con la comunidad universitaria.

Nada de esto resulta lógico ni sensato, cuando de lo que se trata es de construir una alternativa real para participar con éxito en las próximas elecciones. Lo que hoy sucede en la vida política de Sinaloa es contraproducente para el partido político que está cometiendo tantos errores. Están equivocados, y así lo percibe la gente. Pero ellos no se dan cuenta.

Existen formas de actuación política que pueden ser mejores y producir resultados realmente favorables. Lo que hoy se hace es ilógico e irracional desde el punto de vista partidista. Se trata de actos de soberbia, de incompetencia o de verdadera insensatez política que se derivan precisamente de la disonancia cognitiva que les atrapa.

Es decir, no entienden que no entienden qué es lo que sucede, ni cómo se deben hacer las cosas. Ello es preocupante. Políticamente excavan su propia tumba. Aquí estamos atestiguando una trayectoria que sí es la marcha de la locura. Se afecta a la población mayoritaria, y esta se irrita y se pone en contra de quienes atentan contra sus intereses o sus valores sociales.

Un lastimoso síntoma de la disonancia cognitiva es que los protagonistas creen que están haciendo bien las cosas. Consideran que hacen un servicio a la sociedad, y que esta les reclama solo porque grupos perversos la manipulan. Esta actitud solo confirma que no saben que no saben, sencillamente porque no lo saben.