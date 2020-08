Dos libros para políticos

Bastante daño está haciendo al país el hecho de tener una clase política ignorante, incapaz e incompetente. Por eso, quienes quieren participar en el proceso electoral del 2021, tienen la responsabilidad de prepararse para saber qué hacer en caso de triunfo. Por ello, es importante desde ahora sugerir algunas lecturas sobre el ejercicio de la política.

Hay dos libros particularmente interesantes. Uno de ellos es Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política, de Michael Ignatieff. Este autor expone lo que fue su propia experiencia en la vida política de Canadá. Incluye una serie de consejos personales que seguramente serán muy útiles para todos aquellos que hoy aspiran a ser candidatos.

Ignatieff describe el salvajismo y la crueldad que prevalece al interior de los partidos y en todas las actividades electorales. De ahí que, lo primero que hay que saber cuando se participa en política es por qué lo estás haciendo. Esta es la pregunta que harán los votantes, la prensa y los adversarios. Hay que demostrar por qué se quiere la victoria y también para qué se quiere.

Dice Ignatieff que durante una campaña electoral no es conveniente utilizar la política sucia. Quien así lo haga, en realidad estará envenenando el pozo de agua del que bebemos todos los ciudadanos. La política sucia elimina la confianza entre gobernantes y gobernados. Hace imposible hacer un buen Gobierno y aleja a la gente de la política. Aunque se gane, no se puede gobernar.

Además, nunca hay que dejar que profesionales pagados dominen la campaña política. Es importante hacer campaña directa con la gente, pues así se conocen las diversas realidades que un político debe saber conciliar. Tampoco hay que perder de vista que en la actualidad toda política es local. Es necesario mostrar un conocimiento amplio y profundo de lo que ocurre en el entorno inmediato.

Otro libro interesante es Curso urgente de política para gente decente, del español Juan Carlos Monedero. Ahí dice el autor “Vivimos un tiempo en el que la gente decente anda perpleja, y los canallas andan envalentonados”. La política no es solo para ganar elecciones. Su verdadero reto consiste en saber gobernar y mejorar el desempeño de las instituciones.

Por eso, aplicar la fórmula “ningún derecho sin responsabilidades”, es la manera en que se puede profundizar la democracia y avanzar hacia un progreso social y económico que ponga énfasis en la competitividad, en el compromiso de las empresas, la participación de la sociedad civil, la educación, el desarrollo tecnológico y la responsabilidad ecológica.

Monedero sostiene que no se debe confundir a la democracia con el espectáculo de la democracia. Cuando se cae en esa situación, todo se banaliza y los candidatos y sus partidos no aportan solución a los problemas existentes. Además, que las instituciones públicas no deben ser órganos ideológicos, ni espacios para el escándalo mediático.