¿Cómo será México en 2024? El presidente López Obrador dice que será una potencia económica donde no habrá corrupción y se habrá abatido la desigualdad social. Afirma que el suyo no es un cambio de Gobierno, sino un verdadero cambio de régimen. Es decir, pretende desplazar a una clase política por otra, y reemplazar a las instituciones del Estado.

Pero después de conocer esta respuesta, que no es propiamente una respuesta, la pregunta regresa con mayores inquietudes: ¿Cómo podrá México convertirse en potencia económica?

¿Cómo abatir la desigualdad social y erradicar la corrupción? ¿Cuál régimen sustituirá al actual?

¿Cuáles serán las nuevas instituciones del Estado mexicano?

Estas interrogantes aún no tienen contestación. Los discursos del presidente provocan mayor incertidumbre. No son una guía hacia un mejor futuro. Justificadamente crece la inquietud y la duda: ¿en realidad se están haciendo bien las cosas? ¿Funcionará la cuarta transformación, aunque no sepamos siquiera en qué consiste ni hacia dónde se dirige?

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como objetivo el bienestar del pueblo y lograr el desarrollo del país. Pero no indica la vía para hacerlo. Pone especial énfasis en la necesidad de reeducar a todos los mexicanos que fueron influenciados por el neoliberalismo. Pero tampoco señala cuál es el conjunto de ideas novedosas que sustituirán a las anteriores. No hay rumbo a seguir.

Pero más que imaginar un futuro prometedor, lo que hoy realmente preocupa es el deterioro de la República. Existe un Gobierno legitimado por el voto popular y, por ello, el presidente López Obrador representa los intereses de todos los ciudadanos. Pero cada vez existe mayor perplejidad social por las acciones que está llevando a cabo. Todo es improvisado. No se piensa en las consecuencias.

La economía nacional ha perdido dinamismo y avanza irremediablemente hacia una aguda recesión. A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, hoy los problemas económicos no provienen del exterior, ni son resultado de la especulación ni por desequilibrios macroeconómicos. Hoy los problemas de la economía nacional son causados por malas decisiones de Gobierno.

Construir el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, las refinerías y la mala administración de Pemex, están resultando demasiado onerosas para la economía y para la población. Instrumentar una política social basada en entregar dinero a beneficiarios, no es solución para los problemas sociales. El desencanto crece inevitablemente.

Cada día se acentúa el deterioro de la República. Las instituciones son desmanteladas, y los programas de Gobierno están siendo cancelados, y nada los sustituye. Erradicar la corrupción es importante, pero no suficiente. Se requiere una nueva política económica y social. México es una República. Las decisiones de estado no deben ser tomadas a mano alzada en un mitin a media calle.