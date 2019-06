Grandes electores

El resultado electoral del pasado fin de semana hizo que se encendieran las luces de alarma al interior de cada partido político. Independientemente de triunfos y derrotas, la sumatoria de votos por partido arroja que el PAN fue el más votado (1 millón 367 mil 889 votos). El segundo lugar lo ocupó Morena (1 millón 196 mil 552 votos). Y en un lejano tercer lugar aparece el PRI (600 mil 529 votos).

Estas interesantes cifras, dadas a conocer por el analista y experto en marketing político Juan Burgos, necesariamente tendrán repercusión y modificarán el escenario político-electoral en todas las entidades del país. Sobre todo en donde ya hay movimientos hacia la contienda electoral por la gubernatura. Y este es el caso de Sinaloa.

Sin embargo, Sinaloa presenta un contexto especialmente inquietante. El sistema de partidos políticos prácticamente está desmantelado, o paralizado en el mejor de los casos. Por ejemplo, aquí Morena aún no es partido. No tiene dirigentes. Carece de estructura organizativa. Predominan los conflictos internos. Existe un conglomerado de grupos heterogéneo, sin rumbo y sin dirección.

En el PAN las cosas no están mejor. Tienen dirigente y estructura, pero para la disidencia interna el enemigo número uno es su propio dirigente de partido. El conflicto es interminable, y no visualizan el enorme daño político que se están autoinfringiendo. En tanto, el PAN es rebasado por los acontecimientos políticos y queda al margen de todo debate y acción política.

El PRI está inmerso en una inexplicable parálisis. Está cruzado de brazos a la sombra del Gobierno estatal. El PRI de hoy no protagoniza nada. No abandera nada. Se aleja de la población, y está dejando de aprovechar la enorme ventaja política que significa tener a un gobernador bien evaluado por la gente. Por su parte, el PAS aún no encuentra su lugar en el escenario político.

Como puede observarse, la actividad partidista está ausente. Ello es peligroso porque están dejando libre los espacios para que surjan grupos de interés que quieren asumir el control de la vida política de Sinaloa. De hecho, los partidos ya están siendo rebasados. Y esto no presagia nada bueno para el sistema de partidos, ni para la democracia misma.

¿Quienes pretenden el control político por encima de los partidos? De manera lógica y natural, uno de ellos es el gobernador del estado. Tradicionalmente se le considera como el máximo líder político, y evidentemente tiene interés en influir sobre su sucesión. Otra fuente de poder es Morena, pero ahí aún no parece haber liderazgo ni grupo dominante.

Ante la pasividad de todos ya están trabajando al menos tres grupos empresariales que tienen interés en influir o, de plano, convertirse en los grandes electores del poder político en Sinaloa.

Cada uno está fraguando alianzas y negociando adhesiones. Sus personajes tratan de desplazar al gobernador y lo que representa Morena en la entidad. Cuidado, están avanzando.