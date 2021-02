Hay desencanto hacia la política

Los pronósticos señalan que en 2021 la participación electoral estará en torno a 50 por ciento, en el mejor de los casos. ¿Por qué la gente se aleja de las urnas? La respuesta es que existe desencanto con la política y hacia los políticos. No hay confianza en que estos trabajen para el progreso de la sociedad.

Las elecciones son cada vez más caras y complejas. Pese a ello, son menos los que acuden a votar. La desconfianza ciudadana y la falta de resultados legislativos y de gobierno alejan a los electores de las urnas. Este hecho pone en riesgo la relación implícita de coordinación y colaboración que debe existir entre sociedad y Gobierno. Se erosiona el núcleo mismo de toda sociedad democrática.

Ya no existe diferencia ideológica entre los diversos partidos políticos. Tampoco discrepancia de ideas. Algún partido o candidato gana la elección, pero las comunidades continúan hundiéndose en la decadencia. Los poderes Ejecutivo y Legislativo no generan las respuestas necesarias. Solo administran la inercia, el deterioro social y económico, y debilitan la confianza en la política.

La población tiene la idea de que los políticos solo representan intereses ajenos al bienestar general. La justicia social y el desarrollo económico pasaron a ser marginales en la agenda de candidatos y partidos. Existen fuerzas empresariales, políticas y de diverso tipo, que tienen y ejercen influencia verdadera sobre quienes participan en política.

De cara al proceso electoral, habrá que hacer un alto en el camino y volver a trazar el mapa de lo que queremos como sociedad. Es necesario exigir a los candidatos que den más sustancia a su propia candidatura. Tienen que hacer a un lado la exhibición de vanidades en que se han convertido las campañas electorales. La imagen personal, familiar o profesional ahora poco importan.

Este 2021 el escenario nacional y estatal se ha complicado gravemente. Hay crisis en todos los ámbitos. El desastre es generalizado. La economía no crece, tampoco genera inversión ni empleo. Las empresas cierran y los capitales huyen. La pandemia sigue con su estela de destrucción y muerte. La inseguridad pública aún es incontrolable.

¿Por qué los candidatos no ofrecen respuesta alguna? Un político necesita el apoyo de la gente, no solo para ganar elecciones, lo necesita también para gobernar. Pero si en los comicios solo participa una parte minoritaria de electores, se gobernará sin legitimidad y sin el respaldo de la ciudadanía. Las cosas continuarán su deterioro si hoy no logramos que todo sea diferente.

Los políticos franceses respetan más las ideas que los hechos. En cambio, los políticos americanos respetan más los hechos que las ideas. Pero en ambos casos construyen sociedades de éxito económico y de bienestar. Por ello, es lamentable que los políticos mexicanos y sinaloenses desprecien las ideas y no cumplan los hechos que prometen en campaña.