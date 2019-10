La economía regional está en peligro

La economía de Sinaloa entró a una etapa de pérdida de dinamismo. Los diversos sectores productivos enfrentan crecientes dificultades, y difícilmente podrán recuperarse en el corto plazo.

Hace unos días, Inegi dio a conocer el informe Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, correspondiente al segundo trimestre del 2019. Las cosas no marchan bien.

De acuerdo con el Inegi, en los meses abril-junio la economía regional presentó una caída de -5.7 % respecto al trimestre anterior, y de -0.9 % en términos anualizados. Es previsible que durante el tercer trimestre del año las cifras tampoco sean positivas, debido a la estacionalidad económica, pero también como a los hechos de violencia ocurridos en Culiacán.

Los próximos meses, y todo el próximo año, serán bastante difíciles para la economía regional. La inversión pública federal y estatal están a la baja por la disminución de los presupuestos para obras. Los programas gubernamentales de fomento a la actividad económica y a la pequeña empresa fueron eliminados por falta de recursos.

Podría considerarse que el actual deterioro económico del país ya está afectando a todas las economías estatales. Sin embargo, no es así. De acuerdo con el mismo informe del Inegi, durante el último año Sonora presenta un crecimiento de 0.4 %, Baja California de 1.1 %, Chihuahua de 4.2 %, Durango de 3.1 %, Nayarit de 1.1 %, y Jalisco de 2.3 %, por solo mencionar las entidades vecinas.

Salvo Sinaloa y Baja California Sur, la economía de la región noroeste sí está creciendo. Algo sucede, pues el esfuerzo gubernamental para reactivar la economía local al parecer ya entró a una fase de agotamiento. Y solo existen dos opciones: redefinir e intensificar la promoción de nuevas inversiones, o esperar con los brazos cruzados a que las cosas cambien por sí solas.

Movilizarse desde ahora, o no hacer nada, puede marcar la diferencia entre retomar el crecimiento o profundizar los problemas productivos y sociales. Hacer crecer la economía sinaloense debe convertirse en una prioridad colectiva. El Gobierno no es el único responsable. Tampoco es un asunto de colores partidistas. De una crisis económica regional no se salva nadie.

Es necesario promover más inversión con diversificación productiva. Hay que propiciar la apertura de más empresas. Sinaloa necesita de muchos más empresarios. Pero también hay que poner en marcha un amplio programa de inversión en infraestructura. No se puede crecer si se carece de carreteras, vialidades urbanas y modernos sistemas transporte y comunicaciones.

Por lo pronto, hay que tener claro que las cosas no se van a solucionar cruzándose de brazos o haciendo más de lo mismo. Estos son tiempos para innovar, plantear nuevos objetivos, hacer más y mejores cosas y, sobre todo, hacerlas de manera diferente y con un verdadero sentido de urgencia. La situación ya es desesperante, y muy pronto será crítica.