La estrategia del escándalo

El escándalo mediático se convirtió en parte de una estrategia de campaña electoral. Cuando las encuestas presentan resultados desfavorables para algún candidato, surge la tentación de probar acciones de ataque personal en contra del adversario. Ello en un intento por cambiar la preferencia de los electores. Pero ello también propicia la degradación de la vida política.

El profesor de la Universidad de Cambridge, John B. Thompson, es especialista en el estudio del escándalo político. En su libro Political Scandal: power and visibility in the media age, afirma que el escándalo mediático siempre tiene intenciones políticas, y generalmente se origina desde los equipos que son contrarios al candidato que se considera como posible ganador.

El objetivo del escándalo político consiste en manipular los medios de comunicación para inducir la desaprobación pública hacia determinado candidato. Con información, ya sea verdadera o falsa, se le acusa y se le ofende, para provocarle mala imagen social y con ello influir en la decisión de voto. Se trata de exhibir al adversario como lo peor, para ganar los votos que corresponderían a él.

Diversos especialistas en marketing político, y que generalmente participan activamente en las campañas electorales, consideran que el escándalo mediático ya es parte inevitable del desarrollo de la democracia. Se afirma también que contribuye al debate público acerca de la responsabilidad en el ejercicio del poder.

Sin embargo, el escándalo mediático erosiona a un componente vital para la vida social y política: la confianza ciudadana. Además, propicia un mayor abstencionismo electoral. De igual manera, el escándalo mediático alimenta la cultura del cinismo político, erosiona a las instituciones públicas y reduce el interés ciudadano por la vida política.

Por ello, durante cualquier proceso electoral el escándalo electoral debería ser evitado. En primer lugar, por las organizaciones ciudadanas que tienen mayor peso específico en la opinión pública. En segundo lugar, por las autoridades electorales que tienen que exigir mayor responsabilidad y respeto a partidos políticos.

En tercer lugar, por el Poder Legislativo que tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de las leyes. Y en cuarto lugar, por el propio Gobierno que al final es el principal responsable de que la vida democrática funcione y de que exista mayor colaboración social. La participación ciudadana en las decisiones de Gobierno producen un excelente blindaje en contra del escándalo político.

La sociedad debe saber distinguir entre la existencia de delitos, que tienen que ser sancionados por la autoridad, y la presencia de escándalos mediáticos que solo son expresión de una lucha descarnada por el poder político. Hay que estar alertas y actuar a tiempo. El proceso electoral no debe degradarse, pues con ello se degrada a las instituciones públicas y a la sociedad misma.