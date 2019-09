¿Por qué a AMLO no le importa el crecimiento?

Lo importante no es el crecimiento económico del país, sino que la riqueza se distribuya entre toda la población, expresó el presidente López Obrador durante su más reciente informe. Ello suscitó múltiples críticas argumentando que, si no hay crecimiento, tampoco hay distribución. El bienestar social depende de una economía en expansión. El presidente está equivocado, se dijo.

Pero no se trata de falta de conocimiento. Lo que es necesario es explicar la postura de AMLO. Lo que el presidente de México quiere decir, pero no lo dice, es que el producto interno bruto, como variable para medir el crecimiento, ya no refleja el bienestar de la gente. Existe una enorme diferencia entre las mediciones económicas y la percepción que tiene la gente sobre su realidad.

Este planteamiento tiene una muy importante referencia teórica desde 2008, cuando el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, convocó a un grupo de expertos para definir nuevas formas para medir el progreso social. Pidió a Joseph Stiglitz y a Amartya Sen, ambos premios Nobel de Economía, para que redefinieran la medición del PIB e identificaran componentes adicionales.

En el Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, Stiglitz y Sen llegaron a la conclusión de que, efectivamente, el PIB ya no es una variable que refleja el bienestar de la población. Y se emplea de manera errónea, concluyeron. Por eso los políticos necesitan usar un nuevo discurso que exprese la realidad del progreso social.

Pidieron a los Gobiernos construir indicadores reales para evaluar las políticas públicas. A la comunidad académica la exhortaron a ser más prudentes y propositivos en el análisis. Y a la sociedad civil la convocaron a evaluar mejor los problemas de la sociedad. Hay que medir no solo la producción, sino también el consumo y el ingreso, y hacerlo desde la perspectiva de los hogares.

También dar mayor importancia a la distribución del ingreso, y a variables económicas no mercantiles como el cooperativismo, el colaboracionismo y los servicios domésticos. El bienestar social tiene múltiples dimensiones que no son medidas por el PIB. Además de ingreso, consumo y riqueza, hay que considerar salud, educación, participación política, gobernanza, experiencias y la felicidad de la gente.

El discurso político de AMLO está en esta perspectiva. Pero no lo explica. Falta la teorización y la argumentación. Le urge crear un grupo de análisis que dé sustento a sus declaraciones, a partir de explicarlas como parte de una corriente de pensamiento económico internacional que día a día gana mayores espacios.

El concepto de progreso social es la clave de todo. A partir de ahí se puede diseñar toda una política de Gobierno y un plan nacional de desarrollo que garantice la confianza y la certidumbre económica y social que tanto requiere el país en estos momentos.