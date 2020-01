¿Hay democracia en México? Esta no es una pregunta ingenua. Tampoco malintencionada. La vigencia de la democracia está bajo escrutinio en muchos países, porque no está siendo suficiente para generar armonía social ni desarrollo. Aún en democracia, la vida política y la económica pierden su funcionalidad, y el caso de México empieza a surgir como ejemplo de ello.

Héctor Aguilar Camín, en su libro Nocturno de la democracia mexicana, afirma que hoy el Estado oscila entre la ineficacia y la insolvencia. Los políticos participan en la vida pública exponiendo solo conflictos y diferencias, pero no son capaces de generar acuerdos para avanzar. Existe parálisis institucional y una sociedad acostumbrada a solo recibir dádivas.

Quienes gobiernan el país no tienen capacidad para transformarlo y modernizarlo. No saben utilizar la pluralidad política para construir espacios de acuerdo para gobernar. Por eso urge no dar por buena nuestra democracia, concluye Aguilar Camín. Después de que sobrevino una preocupante recesión económica, ahora se asoma también la recesión democrática.

La recesión democrática en México se expresa desde el momento mismo en que las elecciones y el cambio de Gobierno no ofrecen las respuestas que demanda la sociedad. Es un error considerar que un simple triunfo electoral representa un avance en la vida democrática. Al contrario, la falta de resultados produce desencanto hacia la democracia.

En el México de hoy no hay crecimiento económico. Las dependencias gubernamentales viven una etapa de deterioro. Las organizaciones civiles son erosionadas desde el Gobierno mismo. Las instituciones ciudadanas y de representación política han perdido autonomía y operatividad. Se toman decisiones económicas y jurídicas en contra del interés mayoritario.

No es casual, entonces, que también la democracia ahora esté siendo cuestionada. Hay desencanto hacia la situación nacional producida por ella. Esta no ha hecho posible que un Gobierno legitimado por votos pueda ejercer eficazmente el poder político y promover los cambios económicos y sociales.

Este desencanto hace que, ante cualquier problema coyuntural o sectorial, la gente reclame y se lance con furia en contra del Gobierno. Por eso los conflictos políticos crecen cotidianamente. Yascha Mounk, en su libro El pueblo contra la democracia, afirma que la democracia está siendo acorralada, ya no por dictadores, sino por liderazgos políticos electos en procesos electorales.

Aquellos que utilizan la palabra “pueblo” para sustituir instituciones, inicialmente se presentan como garantes de una corriente política profundamente democrática. Pero una vez instalados en el poder, actúan para erosionar a las instituciones y debilitar libertades individuales. Mounk sostiene que este tipo de personajes políticos destruyen la democracia para construir un Estado autoritario. La recesión democrática es solo un primer paso.