Se ha extraviado el progreso

La política social del Gobierno federal está dando muestras de inviabilidad. No solo en el aspecto financiero, sino también en su instrumentación y, sobre todo, porque sus resultados no han sido los esperados. Su enfoque, basado en el asistencialismo y en el reparto directo y masificado de dinero, no detiene la delincuencia ni la pobreza. Tampoco estimula la economía ni el empleo.

La estrategia utilizada no es compatible con la forma en que se está manejando la economía. La falta de crecimiento y la caída en la recaudación fiscal hacen insostenible aquellos programas donde las acciones de Gobierno fueron sustituidas por la entrega de dinero efectivo. Por un lado, disminuye la disponibilidad financiera y, por otro, crecen los grupos que demandan apoyo.

Los principales programas sociales son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas de Educación Básica Benito Juárez, Pensión para Personas Adultos Mayores, Beca Universal a Estudiantes de Educación Media y subsidios a Tarifas de Energía Eléctrica. Todos tienen en común que carecen de reglas de operación, y no existe control alguno sobre la transferencia del dinero.

Se estima que, en conjunto, los programas sociales tienen un costo anual de 630 mil millones de pesos, cifra que representa el 3.4 por ciento del producto interno bruto del país. Sin duda, con la entrega de recursos en efectivo estos programas resuelven problemas inmediatos a quienes lo reciben. Pero esta acción no contribuye a la generación de riqueza nacional, ni a dinamizar la producción regional.

Esta es la razón por lo cual los programas sociales se hacen cada vez más insostenibles. Se da de comer a la gente, pero no se les enseña a trabajar ni a producir bienes y servicios. Se les convierte dependientes eternos del apoyo gubernamental. Por eso, la insistencia por mantener su vigencia a costa de todo genera suspicacia política, por decirlo de manera suave.

Además, se supone que estos programas están diseñados y dirigidos hacia la mejora en los indicadores de desarrollo social. Pero, pese a este buen propósito, la delincuencia y la inseguridad pública han roto todos los récords. Los niveles de pobreza y de marginación no han disminuido. El desempeño en el sistema educativo tampoco presenta mejoría.

Ya transcurrió una quinta parte del actual periodo de Gobierno, y la política social carece de resultados tangibles. La movilidad intergeneracional se ha interrumpido. El trabajo y el estudio ya dejaron de ser vías para el ascenso social. Los pobres son más pobres. La desigualdad corroe a la sociedad y la enfrenta entre sí. Y solo se trata de ocultar la persistente inequidad distributiva.

Tal parece que el actual Gobierno extravió la idea y el objetivo de promover el verdadero progreso social y productivo. Pese a un discurso de esperanza y optimismo, la realidad muestra que el país ahora vive un proceso de empobrecimiento colectivo.