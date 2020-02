¿Tenemos malos políticos?

En México la política no presenta el resultado esperado. Los procesos electorales no han sido suficientes para poner en marcha nuevas etapas de desarrollo. El conflicto político ha dejado de ser una excepción, y se ha convertido en una constante. El país no avanza en su democracia, ni en su economía. Tampoco en seguridad pública, ni en la administración de Gobierno.

Tal parece que está fallando la vía política. Se carece de mecanismos para dirimir controversias, debatir y generar los acuerdos que garanticen gobernabilidad y avances como sociedad. Hay escasez de ideas, pero también de conductas y actitudes conciliadoras. Nadie da el primer paso para promover acuerdos que beneficien a todos.

Pero lo que en realidad está fallando son los políticos. Quienes están en el escenario parecen no entender su función ni su responsabilidad. No promueven consensos para gobernar e impulsar las transformaciones deseadas. Están en el poder, pero ignoran qué es y para qué sirve la política. Por eso el país está paralizado y en preocupante deterioro.

Pero aquellos que sí saben de política, o que tienen experiencia en ella, se han alejado de la actividad pública. Olvidaron aquella sentencia que dice: nadie gana para siempre, y nadie pierde para siempre. Simplemente dejaron de luchar y abandonaron la plaza. Por ello, también son responsables del deterioro que hoy se percibe en todos los ámbitos de la vida pública nacional.

Unos y otros son malos políticos. Unos por ignorancia, incapacidad o falta de disposición. Otros por desgano o por omisión deliberada. El espacio de la verdadera política, aquella que es útil para generar acuerdos que posibiliten el avance social, hoy se encuentra vacío. Por eso se ha popularizado la idea de que la política de poco sirve, y muchos ciudadanos se muestran refractarios a ella.

Consideran que la política es un espacio poco recomendable para las personas que son bien intencionadas. Por eso ningún partido convence plenamente. Hoy, la política repele a los mejores y a los más preparados. Y la consecuencia es evidente: sobresalen los malos políticos y existe baja calidad en la vida pública nacional.

En el año 2001, Akerlof, Spence y Stiglitz obtuvieron el Premio Nobel de Economía gracias a sus trabajos sobre la Teoría de la Selección Adversa. Aplicada a la política, esta teoría establece que cuando el elector no distingue ni toma en cuenta la calidad de los políticos, prefiere respaldar a los más bufones, los más excéntricos, a los que están menos preparados o son incultos.

A ello se debe la baja calidad de la política y de los políticos. Las opciones del ciudadano se limitan en apoyar no al mejor, sino al menos malo. La presencia de malos políticos no es casual, se explica con la teoría de la selección adversa. Por eso, la percepción social que hoy prevalece es que en México tenemos muy malos políticos. Existe un enorme espacio vacío por ocupar.