Una tormenta perfecta

México se aproxima con rapidez a una auténtica tormenta perfecta. Toda una catástrofe de enorme magnitud y de inimaginables consecuencias. Pronto coincidirán, en tiempo y espacio, graves problemas que trastocarán radicalmente la vida del país. El escenario muestra ya negros nubarrones. Hay quienes se niegan a verlos, pero ya están en el horizonte.

La crisis de inseguridad pública está alcanzando proporciones inconcebibles. Lo sucedido en Culiacán es apenas una muestra de lo que empezará a generalizarse en muchas otras entidades.

Los índices de asesinatos, robos, extorsiones y asaltos son más elevados que nunca. Las corporaciones de Seguridad no están coordinadas, y la sociedad se encuentra asustada y temerosa.

A lo anterior, muy pronto se sumará una fuerte crisis económica. El crecimiento del PIB sigue a la baja. Nadie detendrá su caída, porque ya existe una marcada desinversión por parte de empresas nacionales y extranjeras. Además, los problemas fiscales del Gobierno se están recrudeciendo, pues la recaudación de impuestos, como el IVA y el ISR, están marcadamente a la baja.

De manera gradual, el Gobierno se está quedando sin dinero. A tal grado ha llegado la situación, que ni siquiera hay condiciones para garantizar la operación de aquellos programas sociales que se consideran como prioridad. Lo más grave es que tratarán de hacer frente al problema, mediante nuevos impuestos y con el aumento en el precio de gasolinas y de otros bienes públicos.

A la crisis de inseguridad, y lo inminente de la crisis económica, también se sumarán los problemas en el frente externo. Cada vez es menos probable que el Gobierno de Estados Unidos ratifique el acuerdo comercial T-MEC. Al confirmarse, se iniciará la salida de capitales y la cancelación de inversiones por parte de exportadores. También se debilitará la moneda nacional.

Como resultado de todo, el mercado interno entrará en una etapa de recesión. Las entidades federativas verán disminuir el crecimiento de su economía regional, crecerá el desempleo y las presiones inflacionarias. La capacidad de operación de los Gobiernos locales será mucho menor, y se borrará el optimismo inicial propiciado por la llegada de un nuevo Gobierno federal.

El escenario nacional por venir luce realmente catastrófico. No hay un mínimo espacio para el optimismo. Tampoco para la esperanza. De no cambiar las situación, de no empezar a hacer las cosas de manera verdaderamente diferente, el pronóstico se convertirá en una lamentable realidad de consecuencias que afectarán a todos por igual.

Lo más preocupante es que la política no avanza. Está roto el diálogo social. No se observa ni siquiera la posibilidad de que haya acuerdos más elementales para posibilitar los cambios necesarios. Cuando la vía política no es solución, todo se entrampa, todo se destruye. Y así está sucediendo ahora. El país va a la deriva y va hacia la tormenta perfecta.