Alianzas de Gobierno

En el 2021 la alianza entre partidos políticos será determinante para lograr victorias. Pero hoy la atención está puesta en aquellas personalidades con posibilidad de ser candidatos de partido. Sin embargo, en esta ocasión no habrá candidatos de partido, sino de alianzas, coaliciones o candidaturas comunes. Quienes aspiren a gobernar deberán sumar a todos.

En Sinaloa, en este momento lo prioritario son los acuerdos políticos. Cada partido está presentando en la negociación su capacidad de movilización, sus antecedentes electorales, los intereses sociales y económicos que representa, y su propuesta de candidatos. Participarán al menos 10 partidos políticos, pero es previsible que en 2021 logren integrarse un máximo de tres bloques electorales.

El de un bloque será Morena, teniendo como aliados al Partido Verde y al Partido del Trabajo, y puede sumar a Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Muchos señalan que el PRI podría participar ahí también. De no ser así, el PRI iría solo, o se sumaría a otro bloque electoral junto con el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y, posiblemente, el partido en formación México Libre.

Hasta ahora así se vislumbran los acuerdos electorales de cara al 2021. Como puede observarse, ya no hay alianzas ideológicas ni por afinidades políticas. En la actualidad las alianzas se constituyen en función de quienes pueden ser posibles candidatos a gobernador en cada bloque. A partir de ahí se ponen en operación las estrategias electorales para atraer a los votantes.

Pero si es verdad que los partidos políticos piensan en el verdadero interés de Sinaloa, entonces las alianzas no deben ser únicamente electorales. Es necesario construir desde ahora alianzas legislativas y de Gobierno. Es muy lamentable ganar una elección y no saber qué hacer cuando se asume un cargo o una responsabilidad pública. No se justifica echar a perder mientras se aprende a gobernar.

Afortunadamente aún se está a tiempo para hacer una exhortación a todos los partidos políticos: decidan sus alianzas no solo con base en intereses electorales. Hay que elaborar propuestas para enfrentar tres problemas que aquejan a Sinaloa: inseguridad pública, falta de crecimiento económico y la desigualdad social.

Si existe interés por mejorar a Sinaloa y contribuir a su desarrollo económico y social, es muy importante diseñar políticas, programas y acciones para generar soluciones de corto plazo a este tipo de problemas. El electorado agradecerá que, en lugar de spots y jingles, existan propuestas viables y pertinentes para progresar.

Todo proceso electoral es ocasión precisa para redefinir políticas públicas y ganar el consenso social para instrumentarlas. Lo que ha hecho falta es diseñar un proyecto colectivo, de corto y de largo plazo, y construir los andamiajes necesarios para que prevalezca a lo largo del tiempo. Eso es hablar de real desarrollo, y no solo de coyuntura electoral.