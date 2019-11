Cambio de época

Los problemas presentes y futuros de Sinaloa no se van a solucionar si se insiste en hacer más de lo mismo. La etapa de prosperidad económica basada en la agricultura se prolongó artificialmente con la dependencia creciente de recursos federales. Pero este esquema ya se acabó. Ahora hay que empezar a construir una economía con mayor capacidad de crecimiento.

Habrá que plantear nuevos objetivos, hacer más y mejores cosas y, sobre todo, hacerlas de manera diferente. Ésta es una responsabilidad social y política que tiene que asumirse en forma colectiva. Más allá de lamentos, es necesario diseñar otra estrategia a seguir: propia, con visión de futuro y que convoque a una amplia participación.

En el México de hoy, es en los estados donde existe mayor potencial de crecimiento. Hay que sacudirse inercias y empezar a atender realmente los retos económicos. A nivel regional es donde se tienen mejores condiciones para generar empleos, mejorar salarios, atraer inversiones, abatir rezagos sociales y generar expectativas de progreso. Pero hay que empezar desde ahora.

Diversas experiencias regionales muestran que el esfuerzo debe orientarse hacia infraestructura, conectividad regional, seguridad pública, aprovechar el potencial turístico, atraer inversiones y dar facilidad para hacer negocios. Pero esto hay que hacerlo, no con ocurrencias, sino con proyectos viables desde el punto de vista financiero y social.

Cuando no se tiene claro todo esto, cualquier cosa que se hace parece ser un gran logro. Pero la realidad termina por demostrar que no es así. No se trata de romper con lo que ya existe, sino de emprender un conjunto de acciones para mejorar la producción y la competitividad. Las premisas son: generación de riqueza, mayor valor agregado, economías de escala y desarrollo tecnológico.

Lograr un mayor crecimiento de la economía sinaloense es lo más importante. Para lograrlo, habrá que diseñar un proyecto de desarrollo con visión de largo plazo, con objetivos socialmente compartidos y con la definición de nuevas vocaciones productivas. Es importante abocarse a crear empleadores y mejora salarios, no solo crear empleo.

Sinaloa no puede seguir siendo una economía primaria. Producir alimentos ya no es suficiente. La diversificación productiva es necesaria, urgente e inevitable. Agricultura, ganadería, pesca y minería deben incorporar etapas de mayor procesamiento para sus productos. Hay que dejar de comercializar a granel e industrializar, y utilizar tecnología de punta en todo lo que se produce.

Hay que invertir en infraestructura. Ninguna región logra crecer si carece de carreteras, puertos, aeropuertos y modernos sistemas de transporte y comunicaciones. Hay que aprovechar los contratos público-privados y desarrollar un sistema educativo orientado a la aplicación de tecnologías y con fuerte vinculación al aparato productivo. Todo ello propiciaría un verdadero cambio de época.