La vida política hoy hace gala de gran elasticidad. Con ligereza se sobrepasan los límites de lo que políticamente es aceptable hacer. El fin de las ideologías y el agotamiento de los partidos han hecho que los políticos pierdan el autocontrol. Hoy más que nunca se hace necesario acudir a la contención política. Es decir, no excederse en la zalamería y en la lisonja.

Ello viene a cuento por la crisis suscitada entre México y Estados Unidos. Hasta antes de la llegada del actual Gobierno federal, el problema de la migración estaba bajo control. Pero súbitamente las cosas cambiaron. Se decidió abrir la frontera sur, y enormes caravanas de migrantes centroamericanos ingresaron a territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos.

Se dio instrucción a los Gobiernos estatales para que recibieran a los contingentes, les dieran transporte y alimentación, y les apoyaran a llegar a la frontera norte. Evidentemente ello irritó al Gobierno del país vecino. Exigió que México controlase su frontera sur. Pero prevaleció otro tipo de compromisos políticos y se siguió recibiendo a las caravanas de migrantes.

Por eso vino la decisión estadounidense de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas. Fue una medida realmente extrema, que solo se explica porque se percataron de que el flujo migratorio era una acción concertada, provocada deliberadamente. El Gobierno mexicano puso mucho de su parte para crear este conflicto internacional.

Con suma facilidad el problema se desarticuló. Bastó una amenaza de grandes dimensiones. Pero superado este capítulo, fue evidente que a la clase política mexicana le faltó contención política. Sin analizar las causas que originaron el problema, acudieron a la zalamería y a la lisonja, “cerrando filas en torno el Ejecutivo federal”.

Tal actitud fue poco creíble, pues en la mayoría de los casos se trata de personajes que tienen como adversario al actual Gobierno federal. Queriendo aprovechar una oportunidad de oro para quedar bien con el primer mandatario, la clase política mexicana perdió la mesura y la moderación. Ante el “ataque de un Gobierno extranjero”, optó por la adulación y el elogio hacia el Poder Ejecutivo.

No supieron o no quisieron contenerse. Los gobernantes locales entregaron voluntariamente las llaves de sus pequeños espacios de poder. Los partidos políticos opositores, al carecer de ideología y de principios, se dieron cuenta de que no era necesario poner distancia alguna. Políticos de todos los colores mostraron la volatilidad de sus lealtades.

No hubo esfuerzo alguno por analizar el problema, sus causas y sus consecuencias. Se prefirió el halago fácil y hueco. No hubo contención política. Se perdió el autocontrol. Todo se transformó en una cargada oportunista. Nadie trazó una línea roja para advertir sobre conductas peligrosas. Tampoco advirtieron que cuando el poder siempre es el que gana, se acaba el juego de ser oposición.