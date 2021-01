¿Dónde quedó el efecto bandwagon?

Cuando de elecciones se trata, todos buscan acercarse a quien se percibe como ganador. Esta conducta es parte de la naturaleza humana, y nada tiene que ver con cuestiones partidistas o ideológicas. Si un candidato genera la idea de que será ganador, se produce un efecto de mayor respaldo hacia su figura. Esto es lo que se conoce como “la cargada” o efecto bandwagon.

En el proceso electoral 2021 en Sinaloa ya se designaron algunos candidatos a gobernador, pero hasta ahora ninguno de ellos ha despertado mayor entusiasmo entre sus posibles votantes. Es decir, no se tiene la percepción de que serán ganadores. No ha ocurrido una cargada de respaldo hacia estas candidaturas. El efecto bandwagon está ausente.

El partido Morena designó como candidato a Rubén Rocha, Movimiento Ciudadano hizo lo mismo con Sergio Torres, y el Partido Sinaloense tiene a Héctor Melesio Cuén. Como candidato independiente se registró Arnulfo Mendoza. Pero ya nombrados candidatos, ninguno de ellos ha visto crecer su nivel de preferencia electoral. Tampoco han provocado una gran cargada en su favor.

Estas candidaturas no han impactado positivamente en el ánimo de la población. Fuera de sus correligionarios y simpatizantes habituales, Rocha, Torres, Cuén y Mendoza no han logrado generar nuevas adhesiones ciudadanas o de organizaciones sociales y gremiales. Los líderes sociales aún se muestran indecisos para subirse al carro de alguna de estas candidaturas.

Incluso, en ciertos casos las candidaturas ya formalizadas provocaron desilusión y mayor conflicto interno. Un ejemplo es Rubén Rocha, el candidato natural y más competitivo de Morena. Su designación causó una grave fractura en su propio partido. Diversos grupos internos no solo no aceptan su candidatura, sino que hasta cuestionan las alianzas electorales que está negociando.

Aun siendo un candidato fuerte, Rocha no logra construir su imagen de ganador. Las encuestas publicadas, que en algunos casos no son espontáneas ni gratuitas, lo ponen como favorito con alto margen de preferencia electoral. Pero a pesar de ello, los principales sectores de la sociedad han optado por mantener prudente distancia hacia esta candidatura.

Algo similar sucede con Sergio Torres. Pese a su buena imagen, no ha logrado generar una cargada electoral en su favor. Crecer en preferencia electoral le ha sido demasiado complicado. Por su parte, la candidatura de Melesio Cuén tampoco ha logrado impactar más allá de los márgenes de su propio partido. De Mendoza, mejor ni hablar.

La coalición PRI-PAN-PRD continúa en la indecisión. Prolongar la espera inhibe que los grupos sociales se pronuncien por esta opción. Tal parece que en este 2021 no habrá cargada electoral para nadie. ¿Dónde quedó el efecto bandwagon? Más allá de los partidos, la sociedad aún no percibe que alguno de los candidatos tenga suficiente arrastre electoral. No hay un triunfador visible.