El PAS juega con audacia política

El Partido Sinaloense hoy se mueve con astucia, audacia, eficacia y libertad. Seguramente su militancia aún festeja el triunfo obtenido en el proceso de elección de delegados de Morena. Existen diversas versiones, algunos afirman que logró hacer ganar a 14 de los 70 delegados electos, pero otros sitúan la cifra entre 21 y 25 delegados.

Obviamente, ellos no son militantes del PAS. Pero sí son personas afines a este partido y que, desde el interior de Morena, a partir de ahora van a promover la candidatura presidencial de Adán Augusto López. De ser un desconocido en la entidad, el Secretario de Gobernación ahora ya cuenta con una estructura local para apuntalar sus aspiraciones presidenciales.

Objetivo logrado. Héctor Melesio Cuén entregó muy buenas cuentas a su nuevo aliado político. Desde su partido trabajó como él sabe hacerlo, y lo hizo de manera coordinada, con todo el apoyo, y con la supervisión directa del propio Adán Augusto López. Pero también Cuén contó con la anuencia de Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Sin embargo, no se pueden explicar las reacciones de disgusto que se han generado en Sinaloa. A final de cuentas, el PAS y Cuén están fortaleciendo a Morena, y en particular a uno de sus precandidatos presidenciales. Entonces, habría motivos suficientes para agradecer las acciones que están realizando. Pero no es así.

Para tratar de comprender esta situación, es necesario distinguir entre la relación entre el Gobernador y Cuén, y entre Morena-Sinaloa y PAS, y diferenciarla respecto a la relación PAS-Morena nacional. Recordemos que había una alianza electoral entre Rocha y Cuén y entre Morena y PAS. Esta alianza logró ganar ampliamente las elecciones locales del 2021.

Pero algo se rompió en el camino. El Gobernador decidió dar por concluida dicha alianza, y expulsó del gobierno al presidente del PAS y se dedicó a cooptar a sus principales cuadros. La reacción de Cuén fue construir una nueva alianza política desde el ámbito nacional. Rápidamente logró hacerlo tanto con la dirección nacional de Morena, como con el Secretario de Gobernación.

La estrategia de Cuén funcionó a la perfección. Fortaleció su vinculación a Morena y consolidó una relación abierta y directa con Adán Augusto López. A partir de entonces, el PAS ha trabajado sin la tutela de gobierno estatal, a quien ya no tiene que pedir permiso para nada, y está en condición de operar políticamente en Sinaloa con toda libertad y en función de sus propios intereses políticos.

Ahora el PAS es un partido fuerte y en crecimiento. Y Cuén es un político con protección política para operar su propio proyecto 2024. Por lo pronto Cuén ya generó un problema: quienes le atacan, ahora también están atacando al poderoso Secretario de Gobernación y este tiene todo el respaldo del Presidente de la República. ¿Se habrán percatado de las consecuencias que esto puede traer para Sinaloa?