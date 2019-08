El mapa de la política

Lo que es impredecible, inquieta y genera incertidumbre. En el ámbito de la política, este es un hecho inobjetable. Las ideologías son para identificar los comportamientos humanos desde el ejercicio del poder político. Generar certeza en el rumbo es fundamental. Por eso, quienes gobiernan ofrecen ideas y un proyecto definido para orientar el destino de su país.

Políticos y gobernantes suelen tener una identidad ideológica. Pueden ser catalogados de izquierda o de derecha; conservadores o liberales: o quizá nacionalistas o globalistas. Pero también pueden ser demócratas o autoritarios; o socialistas o capitalistas. En realidad, no existe la pureza ideológica. Pero siempre hay una combinación que define las motivaciones del quehacer político.

Sin embargo, tratar de definir la ideología política del actual Gobierno de México resulta verdaderamente desconcertante. ¿AMLO es de izquierda o de derecha? ¿Es conservador o liberal? Quizá algunos afirmen que es de izquierda. Pero muchas cosas que hace desde el Gobierno son contrarias a una ideología de izquierda.

Por ejemplo, una política social de entregar dinero directamente a la gente es algo que hace muchos años postuló Milton Friedman, defensor acérrimo del neoliberalismo y del libre mercado. Su alianza política con un importante sector de la Iglesia cristiana evangélica lo ubica más como un conservador, no como liberal ni floresmagonista.

Las acciones de desmantelamiento de los organismos autónomos y de participación ciudadana, no define al actual gobierno como demócrata. Pero su proclividad hacia el asambleísmo y a las consultas populares, tampoco lo ubican como autoritario. La intensa colaboración con Estados Unidos y Centroamérica en materia migratoria, indica que se gobierna con visión globalista.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, está inspirado en el Plan Liberal de 1906 de los hermanos Flores Magón y en el Plan Sexenal que expuso en su campaña electoral el general Lázaro Cárdenas, según se afirma en el propio documento. Es decir, la estrategia del actual gobierno de México no es el socialismo. Pero tampoco el capitalismo de libre mercado.

Entonces ¿en qué parte del mapa político de ubica el Gobierno del presidente López Obrador? Lo que realmente desconcierta a gobernantes de otros países y a los organismos financieros internacionales es la imposibilidad de catalogar ideológicamente al Gobierno de México. Se trata de un Gobierno impredecible, según afirman. Y eso genera incertidumbre, en los mercados y para los inversionistas.

No poder ubicar a AMLO en el mapa de las ideologías políticas es causa fundamental de los riesgos económicos y políticos que hoy se ciernen sobre México. No es socialista ni capitalista. No es nacionalista, ni demócrata. Ni de izquierda ni de derecha. Tampoco conservador ni liberal. Entonces ¿Qué es México? Esta es la pregunta que hoy recorre el mundo e inquieta al país.