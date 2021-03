Esta es una elección binaria

A diferencia de procesos electorales anteriores, el de este año no tendrá demasiadas complicaciones. Para el votante todo será más simple y sencillo. Su decisión estará más sustentada en el sentido común que en complicadas reflexiones partidistas o doctrinarias. La actual elección será binaria: se trata de elegir entre cero y uno, entre pasado o futuro, entre retroceder o avanzar.

El 2021 será de polarización política, no habrá espacio para otras opciones. La campaña electoral se basará en el contraste. La diferencia entre las dos opciones es muy clara. En este sentido, se trata de una elección fácil para todos, no obstante lo mucho que estará en juego. Pero así también es la política: se pierde o se gana, no se admiten otros matices.

Hasta hoy, en Sinaloa existen ocho candidaturas a la gubernatura. Mario Zamora, de la coalición PRI-PAN-PRD; Rubén Rocha, de la alianza Morena-PAS; Sergio Torres, de MC; Gloria González, del PT; Tomás Saucedo, del PV; Rosa Elena Millán, de FxM; Yolanda Cabrera, de RSP, y Ricardo Arnulfo Mendoza, del PES.

Los últimos tres son postulados por partidos nuevos y, por ley, están obligados a participar solos en esta elección. El objetivo de FxM, RSP y PES es lograr cuando menos el 3 por ciento de la votación porque es un requisito para obtener su registro formal. Competir para ganar la elección, es un objetivo muy secundario para ellos.

Las candidaturas del PT y del PV son muy frágiles. Ambos partidos son aliados de Morena, y hoy están inconformes porque los han tratado mal en el reparto de posiciones. Pero en cualquier momento toman la decisión de ir en candidatura común con Morena. Saben bien que solos no tienen presente ni futuro.

Entonces, quedan solo tres opciones. Las candidaturas de la coalición PRI-PAN-PRD, de la alianza Morena-PAS, y la de MC. Pero solo las dos primeras están en posición competitiva. MC ya se dio cuenta de que su candidato a gobernador llegó al tope máximo y dejó de crecer. Se estancó, y no tiene posibilidad de triunfo. Seguramente ya están tratando de sumarse a la coalición o a la alianza.

Por ello la elección 2021 será binaria. Estará altamente polarizada en solo dos opciones: Rubén Rocha y Mario Zamora. Y los proyectos políticos que ambos representan están claramente diferenciados entre sí. Debido a esta circunstancia, para los electores la disyuntiva electoral será muy sencilla: tendrán que escoger entre cero y uno, entre retroceder o avanzar como sociedad.

En esta elección binaria, Rubén Rocha ofrece incorporar a Sinaloa al proyecto de 4T. Ello significa traer a Sinaloa el desastre nacional existente y retroceder en todo lo que se haya podido avanzar durante los últimos años. Por su parte, Mario Zamora quiere reactivar la economía regional mediante un amplio sistema de créditos para reabrir las empresas y recuperar los empleos perdidos. La disyuntiva es muy clara, y la decisión es de simple sentido común. Así de fácil.