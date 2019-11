Para un país como México este concepto es una exageración, sin embargo, en forma súbita e inexplicable fue colocado en el escenario político. Seguramente en lo sucesivo será motivo de múltiples interpretaciones y discusiones. En sí mismo, el término hace referencia a tristes episodios ocurridos en algunos países de América Latina. Pero este concepto es arma de doble filo.

¿Qué es un golpe de Estado? La definición básica señala que es la repentina toma del poder político por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas constitucionales. Bajo esta definición, existen diversos tipos de golpe de Estado. Uno es el que alude a los alzamientos protagonizados por militares que se rebelan en contra del Gobierno en función.

Pero otros tipos de golpes de Estado son el autogolpe y el golpe institucional, este último también llamado golpe de palacio. Estos casos ocurren cuando desde el interior del propio Gobierno se toma la decisión de ya no regirse por la norma constitucional y pretenden cambiar a su favor las reglas del juego para tratar de perpetuarse en el poder político.

El concepto de golpe de Estado comenzó a utilizarse en la Francia del siglo XVII, cuando el rey decidió no respetar la ley y tomó una serie de medidas violentas y repentinas para deshacerse de sus enemigos políticos. El argumento utilizado en aquel entonces fue que eso era necesario para el bien de la población y para garantizar la seguridad del Estado.

La pregunta que surge entonces es, ¿por qué en el México de hoy, desde el poder mismo, se da repentina vigencia a este concepto tan atroz? Es difícil imaginar una respuesta, pero el hecho revela la posibilidad de una inminente crisis política de enorme magnitud, o la perversa intención de crear enemigos ficticios para victimizarse y promover una mayor capitalización política.

Los medios de comunicación informan de un creciente malestar al interior de las Fuerzas Armadas. Tienen razones para no estar conformes con lo que sucede, y con las instrucciones que reciben y que están obligados a seguir. Pero el hecho de que expresen públicamente su discrepancia es muestra de que no son ellos quienes conspiran contra el orden constitucional. La amenaza no es ahí.

Al interior del grupo gobernante hay quienes ven con angustiosa desesperación la lentitud con que avanza el pretendido cambio de régimen. Observan que, pese a contar con mayoría legislativa, las modificaciones legales de fondo están entrampadas. Ha transcurrido un año de ejercicio gubernamental, y el nuevo proyecto de país ya exhibe más limitaciones que éxitos.

Al deterioro económico se suma la inseguridad pública. Las ineficiencias y los proyectos inviables ya generaron una crisis fiscal de enormes proporciones. El aislamiento internacional es cada vez más asfixiante, y los conflictos sociales están aumentando. En este angustioso escenario, algunos estarán más tentados por un golpe desde palacio.