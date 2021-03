La disputa por Sinaloa

Existen dos proyectos políticos en disputa por el Gobierno de Sinaloa. Uno tiene la pretensión de incorporar la entidad al proyecto de la 4T. El otro tiene el firme objetivo de reactivar la economía regional, generar empleos y abatir rezagos sociales. El próximo 4 de abril iniciarán formalmente las campañas electorales para decidir la ruta que seguirá Sinaloa durante los próximos años.

Un proyecto está encabezado por Rubén Rocha, y lo respaldan Morena y el PAS. El otro proyecto es abanderado por Mario Zamora y tiene el apoyo del PRI, PAN y PRD. Los sondeos de opinión señalan que el primero hoy tiene la preferencia electoral. Pero el segundo está creciendo con bastante fuerza. Al inicio oficial de las campañas seguramente existirá empate técnico entre ambos.

La candidatura de Rubén Rocha es fuerte, pero no está suficientemente sólida. Carece de los soportes organizativos y electorales requeridos. Su partido, Morena, está muy dividido y con graves conflictos internos. Por su parte, el PAS tiene buena organización electoral, pero no es suficiente para conducir la candidatura de Rocha hacia el triunfo.

Pero lo más peligroso para Rocha, es que deberá enfrentar el evidente fracaso de los actuales alcaldes de Morena en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave. Ellos son anti-voto, y jalarán hacia el fondo la candidatura de Rocha. Además, los candidatos designados para suceder a estos alcaldes no aportan votos. Al contrario, Rocha deberá remolcarlos para que puedan tener alguna posibilidad de ganar.

Entonces, Rocha está en una situación difícil. Su propio partido no le apoya totalmente debido a conflictos internos; su partido aliado no le da certeza de triunfo; el mal desempeño de los alcaldes de Morena, le restarán muchísimos votos; y los nuevos candidatos que designaron en los municipios necesitan bastante ayuda y no aportan nada a la campaña de Rocha.

En el otro lado, la candidatura de Mario Zamora viene de menos a más. Se está consolidando porque los partidos que le apoyan superaron sus diferencias y trabajan coordinados. Zamora también está ganando el apoyo de amplios grupos sociales, y tiene propuestas viables e innovadoras para superar los problemas económicos y sociales.

Además, la candidatura de Mario Zamora está fuertemente respaldada por los candidatos a las presidencias municipales. Todos ellos suman votos y son con experiencia y acostumbran a trabajar electoralmente. Los candidatos de la coalición en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave tienen todo para ganar y garantizan el triunfo de Mario Zamora.

Así que la disputa por Sinaloa ya muestra tendencias muy claras. Primero, la disputa es solo entre dos. El resto de los partidos y candidatos definitivamente no están en condiciones de competir. Segundo, Rocha tiende a debilitarse cada vez más, mientras Zamora fortalece su candidatura. Uno pierde energía, y otro crece con solidez. Así van por ahora.