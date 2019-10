La renuncia del gabinete

Al cumplir su primer año de mandato, AMLO debe pedir la renuncia de gran parte de su Gabinete de Gobierno. No le han sido funcionales. Lejos de avanzar, el país va en franco retroceso. Prevalece una creciente inseguridad pública, la economía está al borde del abismo, ahora México está aislado del resto del mundo, y los conflictos sociales y políticos se están recrudeciendo.

Recientemente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, solicitó la renuncia a todo su Gabinete de Gobierno. Lo hizo para superar una grave crisis social y política, y reencausar a su país. Hará un cambio de fondo en la orientación de sus políticas públicas. Pretende así solucionar los problemas y salvar su propia presidencia.

México necesita con urgencia tomar una decisión en este mismo sentido. Urge reestructurar la Administra-ción federal y, sobre todo, reorientar la estrategia de Gobierno. El argumento es claro: simplemente no ha dado resultado. El país se dirige hacia una inevitable catástrofe, pero aún hay tiempo para corregir el rumbo.

El Gabinete de AMLO ha dado reiteradas muestras de no estar preparado para ejercer las funciones que tienen bajo su responsabilidad. Además, con frecuencia se actúa al margen de los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que prácticamente fue escrito por puño y letra del presidente. Es por eso la grave descoordinación institucional que existe en el Gobierno.

La renuncia de todo o de una buena parte del Gabinete de Gobierno no necesariamente representa un fracaso para quien dirige el país. Al contrario, expresa que existe la sensibilidad política necesaria para reorientar las acciones en función del interés nacional. Esta acción sí es una decisión de Estado, y se necesita tener un verdadero compromiso con el país para llevarla a cabo.

Todo el sistema de Seguridad Pública está en crisis, y quienes tienen a su cargo garantizar la paz social están rebasados por los acontecimientos. No saben qué hacer. Están paralizados, y los problemas se multiplican junto con la irritación de la gente. Los índices delictivos están al alza y superan cualquier cifra precedente. En esta área se requiere cirugía de fondo, pero también de forma.

Pero la economía nacional se está deteriorando con enorme rapidez, y los sectores productivos están en la desesperación. El equipo encargado de la economía nacional tampoco ha dado resultados. Las cifras muestran en forma contundente los fracasos y la incapacidad. Habrá que hacer cambio de personas, pero también de enfoques.

En el ámbito externo el país ya perdió liderazgo y presencia internacional. No es ejemplo a seguir. A México hoy se le concibe como una nación estancada, que busca la soluciones mirando hacia el pasado y no hacia el futuro. Un país donde la democracia está en entredicho, y las marchas y reclamos sociales crecen, crecen y crecen. De no cambiar desde ahora, se presagia lo peor.