Los protagonistas de la sucesión

¿Qué personajes de Sinaloa tienen, en este momento, la posibilidad real de alcanzar la próxima gubernatura? Obviamente, muchos podrán ser candidatos, pero por ahora, muy pocos están en condiciones de obtener el triunfo electoral. Aunque siempre habrá que recordar que, en política, es falso todo lo que no es posible. Habrá que leer bien las señales.

Pero si las decisiones fueran hoy, ¿Quiénes son los que en verdad tienen esta posibilidad a su alcance? La lista más privilegiada se reduce solo a tres personas, son sus pros y sus contras. Pero, hoy por hoy, son las opciones con mayores posibilidades de asumir el poder político en Sinaloa. Estos son sus nombres:

Jesús Vizcarra aún tiene gran posicionamiento social. Su eventual candidatura podría ser respaldada por el PRI, Morena, PAS y algunos otros partidos. Contaría también con el apoyo de los principales grupos empresariales. Sería un candidato fuerte y con grandes probabilidades de triunfo. Además, sin duda impulsaría un gran proyecto de transformación económica, social y política en la entidad.

Rubén Rocha también está en un buen momento. Pero tiene grandes obstáculos que superar. El principal es que solo tendría el respaldo de una parte de Morena y de algunos grupos del PRI. Pero estaría de su lado una pequeña parte de empresarios. Como candidato puede ganar, pero habría incertidumbre. Además, carece de propuestas impactantes para Sinaloa. Sería más de lo mismo.

Tatiana Clouthier suena más en Nuevo León. Sin embargo, no le alcanza. Allá no tiene partido ni alianzas empresariales fuertes. En Sinaloa tiene un panorama más favorable. Morena y una buena parte del PAN le darían su respaldo. Pero seguramente no el sector empresarial. Aquí podría ganar la elección, porque tiene una personalidad muy mediática. Haría un gobierno mediático, pero nada más.

Aparte de estos tres personajes, en un segundo grupo hay otros que pudieran destacar en los próximos meses. Tienen gran potencial, pero todo depende de sus nuevas alianzas políticas y sociales. Tal es el caso de Imelda Castro, Mario Zamora, Rosy Fuentes, Aarón Irízar, Jesús Valdés y Héctor Melesio Cuén. Ellos tendrán que reenfocar sus acciones para también ser opción de triunfo.

En un tercer grupo, pero también movilizándose hacia el mismo objetivo de todos los anteriores, estarían: Sergio Jacobo, Juan Alfonso Mejía, Graciela Domínguez, Juan Pablo Castañon, Jaime Montes, Gerardo Vargas, Javier Lizárraga y Sergio Torres. Ellos también son protagonistas de la sucesión en Sinaloa.

Todos los mencionados se encuentran en un campo de batalla donde no hay sentido deportivo. Cada uno es un adversario al que hay que vencer, someter o sobornar. Pero, por desgracia, la mayoría son parte de una clase política que ya ha dejado de pensar. Están ausentes del debate público. Afortunadamente, la política no obedece a reglas fijas. Tampoco puede ser controlada por nadie.