¿Por qué es importante formar la alianza opositora?

Los partidos políticos de Sinaloa están a pocas horas de decidir si formalizan o no una alianza opositora para participar en el proceso electoral 2021. Al interior de cada uno de ellos existen grupos que se oponen fuertemente. Los principales argumentos son la definición de candidaturas y la existencia de diferencias ideológicas. Pero una y otra cosa no son lo importante por ahora.

El PRI, PAN, PRD y, eventualmente, el PAS no tienen propuesta de candidatos que pudieran tener consenso general. Cada aspirante tiene el respaldo de algunos y el rechazo de muchos. Tienen que comprender que lo importante es la unidad entre todos ellos, y no el candidato. Si se tiene disposición para construir la alianza, cualquier candidato hará buen papel.

Por otra parte, el argumento de las diferencias ideológicas para no ir en alianza simplemente no aplica en estos tiempos. Hace ya muchos años que todos los partidos hicieron a un lado su doctrina ideológica, optaron por el pragmatismo político para lograr cargos. Algunos no solo escondieron sus principios de doctrina, sino que hasta los tiraron a la basura.

Más allá de intereses de carácter personal, en estos momentos no hay argumento que valga para oponerse a la alianza electoral opositora. Pero sí existen bastantes motivos de carácter superior que exigen y obligan a que los partidos se unifiquen electoralmente. Es necesario que los dirigentes expliquen a la militancia cuáles son dichos motivos superiores.

Las elecciones del 2021 tienen un significado muy especial para el país. Simbolizan una disyuntiva entre avanzar hacia la construcción de un México con Gobierno autoritario, unipersonal y regresivo en materia de democracia y de derechos universales. O tratar de defender valores sociales como la democracia, la libertad, y el Estado de derecho.

Lo que está en juego es la decisión de cambiar o no de régimen de Gobierno. Las disyuntivas que se plantean en las próximas elecciones consisten en saber que iremos a votar para elegir entre democracia o autoritarismo, entre libertad u opresión, entre orden o caos, entre Estado de derecho o anarquía, entre avanzar hacia el futuro o retornar al pasado.

Una opción la representan los partidos unificados en una alianza electoral opositora, y la otra opción es Morena y sus partidos aliados. Quien logre el control sobre el Legislativo federal, tendrá en sus manos la posibilidad de decidir hacia dónde orientar el futuro de México. En otras palabras, quien logre mayoría, decidirá por todos los mexicanos.

Hay que estar conscientes de lo que se disputa en el 2021. No se trata de ganar o perder una elección. Se trata de elegir qué tipo de Gobierno y de nación tendremos en el futuro. Morena tiene lista una nueva Constitución política regresiva, solo necesita la mayoría legislativa para imponerla a todos. Solo una alianza opositora podría impedirlo. Tienen que decidirse ya.