¿Qué pasa con los partidos en Sinaloa?

Los partidos políticos no están contribuyendo al mejoramiento de Sinaloa. Continúan atrapados en eternos conflictos internos, carecen de propuestas y no son impulsores del desarrollo. A nadie conviene tener partidos debilitados, inoperantes, y sin credibilidad social. Se tiene que revitalizar la acción de los partidos, para que realmente sean útiles a la sociedad.



Morena es quien tiene la mayor responsabilidad. Es el partido hegemónico. Está en el gobierno estatal, en el congreso del estado, y en la mayoría de los municipios. Además, el gobierno federal también es de Morena. Por eso, es inexplicable que no utilicen toda esa fuerza política para impulsar la verdadera transformación de Sinaloa en todos sus órdenes.



Pero la agenda político-electoral acapara toda su atención. Como partido en el poder, no han sido capaces de plantear una estrategia de desarrollo regional. Tampoco proponen acciones para combatir la inseguridad pública, ni promueven proyectos de inversión de alto impacto económico y social. Pero en Morena los conflictos internos son enormes.



Los principales opositores a los gobiernos morenistas en Sinaloa, son los miembros de su propio partido. No han podido estructurarse y funcionar como organización política. Siguen siendo un conglomerado de grupos enfrentados entre sí. Afortunadamente para ellos, los partidos opositores se encuentran en una situación bastante lamentable.



En el PAN aún no se dan cuenta de la enorme oportunidad que tienen enfrente. Tienen múltiple actividad interna, pero son principalmente reuniones sociales. No hacen política, no promueven la organización, no hay acciones de impacto, tampoco propuestas ni denuncias. Optaron por encerrarse en sí mismos. No les interesa la vinculación con grupos sociales que están fuera de ese partido.



En el PRI, el conflicto interno es cada vez más fuerte. Los grupos se diputan la dirigencia estatal del partido. Creen que ésta sigue siendo un apetecible botín, sin darse cuenta de que la época dorada y de derroche económico ya terminó. No desempeñan su función como partido. Hoy carecen de todo. Hasta perdieron el decoro.



En el PAS aún no comprenden su nueva realidad. Están consternados. Les parece inconcebible haber sido expulsados del paraíso de la 4T. Traen bajo el brazo un convenio político ya caduco. Los hechos les rebasaron. Tienen que darse cuenta de que ahora su única opción es hacer lo que ellos sí saben hacer: trabajar, trabajar y trabajar como partido estatal e independiente.



En MC, después de la enorme decepción generada por una elevada expectativa electoral que ellos mismos construyeron, sin tener fundamento, ahora tratan de incorporar nuevos cuadros políticos. Pero les urgen trabajar como un partido estatal, con propuesta e iniciativa Su dirigente solo habla del gobernador, y del sindicato del ayuntamiento de Culiacán. Y por esa ruta, nunca podrán avanzar.