¿Qué sigue para Sinaloa?

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 no deja muchas opciones. Los principales sectores de actividad económica regional recibieron un enorme recorte en sus asignaciones presupuestales. Agricultura, ganadería, pesca y turismo ya no tendrán los apoyos que antes recibieron.

Ante el cierre de opciones en el Gobierno federal, la presión de los productores se trasladará hacia el Gobierno estatal. Pero este no tiene condiciones financieras para atender los reclamos. Quedará entre la espada y la pared. Vendrán tiempos de movilizaciones, conflictos y presiones.

Pero habrá que entender la situación no como una desgracia, sino como una oportunidad. Habrá que asumir que el modelo de desarrollo de Sinaloa ya se agotó. Fue superado por la realidad. Pretender que las cosas sigan siendo igual, es condenar a la entidad a una mayor acumulación de rezagos sociales y productivos.

Hoy es momento para construir un camino diferente. Un nuevo proyecto de desarrollo regional, menos dependiente de presupuestos federales, y más orientado a capitalizar ventajas comparativas y competitivas regionales. Sobre todo, aprovechar los recursos naturales que se tienen a nivel local.

Lo más inmediato es convocar a una reflexión amplia, colectiva y muy propositiva sobre lo que debe ser el nuevo modelo de desarrollo estatal, a corto y largo plazos. Definir nuevas vocaciones productivas para impulsar un crecimiento económico y social sustentado en nuevas bases.

Existen diversas alternativas, por ejemplo, impulsar una agricultura basada en el uso intenso de la tecnología y muy articulada con el resto de la estructura económica regional. Otra posibilidad es crear una economía verde, es decir, poner en marcha un esquema de desarrollo basado en la sustentabilidad en todos los ámbitos de la economía.

También se puede aprovechar el auge que ahora tiene el turismo para cambiar su enfoque y vinculándolo con el resto de los sectores productivos, de tal manera que el turismo sea un motor que mueva y arrastre a toda la economía regional. Algo similar a lo que alguna vez sucedió, cuando la agricultura jalaba a todos los sectores productivos y de servicios.

De igual manera, la economía estatal también tiene la opción de especializarse en algunas actividades como la informática, la logística, el comercio internacional, la producción de energías renovables, o la instalación de un marco normativo muy especial para atraer inversiones y la instalación de nuevas empresas.

Es muy importante no quedar paralizados por la nostalgia, ni de obsesionarse con la idea de que lo único posible es la agricultura tradicional. Está claro que ello ya no le importa al Gobierno, y no vale la pena mantener fija la mirada hacia el pasado. Ahora es tiempo de ver hacia el futuro. Y hay que hacerlo con optimismo y confiando en los recursos y capacidades que ya se tienen, pero deben ahora utilizarse de manera diferente.