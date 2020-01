Se agota el bono democrático

En política, la confianza se pierde con facilidad. La esperanza se desvanece cuando no hay resultados palpables. El masivo voto de hartazgo, emitido en las elecciones del 2018, fue a favor de un cambio de fondo en el país. El electorado otorgó un triunfo contundente a quien enarboló la bandera de una forma diferente de hacer las cosas, de una nueva oportunidad.

A un año y medio de aquel importantísimo bono democrático, hoy vale preguntarse: ¿ya se apagó la esperanza de la ciudadanía? El voto que generó enorme confianza y muchas expectativas empieza a agotarse. El país no va bien. No solo existe una inquietante falta de resultados de Gobierno, sino que también es creciente la incertidumbre respecto al futuro. No hay claridad en el rumbo.

El desempeño de la economía nacional ha sido raquítico. A un año de crecimiento cero, le seguirá otro que, en el mejor de los casos, será de uno por ciento. Lejos, muy lejos, del cuatro por ciento prometido. La inversión nacional y extranjera van a la baja. La creación de nuevos empleos no responde a la expectativa generada. Disminuye la confianza empresarial en las decisiones federales.

El Gabinete de Gobierno no ha mostrado eficiencia ni eficacia. Todo parece improvisado, y las equivocaciones y errores surgen por doquier. Las finanzas públicas se encuentran peligrosamente débiles. La recaudación fiscal ha disminuido, y el ejercicio del gasto gubernamental no obedece a razones de racionalidad técnica, económica ni social.

Los problemas estructurales siguen siendo los mismos. La estrategia de política económica está ausente, y ello tiene desconcertados a inversionistas y a los diversos sectores productivos. Existe creciente inconformidad en los Gobiernos estatales por la falta de transparencia y equidad en el gasto federal. Hay quienes, incluso, amenazan con romper con el pacto federal. La República se fractura.

En el aspecto político, la divisa es una creciente confrontación. La crispación social está en aumento. Hay conflicto con los partidos políticos y con organizaciones sociales de todo tipo. Asociaciones no gubernamentales, sindicatos, servidores públicos, agricultores, pescadores, ecologistas y universidades se muestran cada vez más inconformes con el desempeño gubernamental.

Hoy México tiene una economía que presagia mayores problemas sociales y políticos. Ya no se promueve la modernidad, la productividad ni la competitividad en los sectores productivos. Existe un callado retiro del país de todo tipo de foros internacionales. Nos estamos separando del contexto mundial. Se crea un país encerrado.

Todo lo anterior explica el porqué de un creciente desencanto. El bono democrático está desapareciendo con rapidez. Es urgente dar un viraje en las decisiones de Gobierno. Se necesita tener una Administración de Gobierno más responsable y eficiente. Urgen más y mejores resultados en favor de todos. Aún estamos a tiempo.