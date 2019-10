Se cobrarán más impuestos

México se está hundiendo lentamente. Ya es normal que diversas instituciones financieras aludan a la preocupante caída económica del país. El Fondo Monetario Internacional hizo un nuevo diagnóstico: bajó a 0.4 por ciento la expectativa de crecimiento para 2019. Además, también señala que hay menos posibilidades de crecimiento hacia 2020.

El FMI advierte que lo peor está por venir, porque las presiones fiscales se están incrementando de manera alarmante. En otras palabras, el Gobierno mexicano no tiene dinero suficiente para fortalecer la economía. No hay recursos para invertir, ni para sostener los programas sociales que se han puesto en marcha.

Todo indica que en el corto plazo el objetivo gubernamental ya no es crecer, sino hacer todo lo posible por que no se rompa la frágil estabilidad macroeconómica. El FMI sostiene que, para lograr este objetivo, el Gobierno de México necesita aumentar los ingresos petroleros y mejorar la eficiencia de su gasto público. Pero no se ve la forma de hacerlo en corto plazo.

Los indicadores financieros se están debilitando. Tal es el caso de la recaudación del IVA y del ISR. Es urgente realizar una reforma fiscal a fondo. El Gobierno federal, a través de la SHCP, desde ahora está analizando diversas opciones. Pretenden volver a cobrar la tenencia vehicular y federalizar el impuesto predial. Elevar el cobro de impuestos parece ser su única opción.

Pero también están analizando con interés algunas recomendaciones del FMI. Entre ellas destacan eliminar subsidios, aplicar IVA de 16 por ciento a los alimentos y restaurar el cobro de 16 por ciento de IVA en la zona fronteriza, para elevar la recaudación. De igual manera, aumentar el precio de los combustibles por encima de la inflación observada.

Pero la acción que se debe hacer con urgencia es rediseñar el plan de negocios de Pemex para mejorar su rentabilidad. Este fue presentado recientemente a los organismos financieros internacionales, pero no fue bien recibido por los inversionistas, y la situación de la empresa hoy es débil por su enorme deuda. El problema es que, si se hunde Pemex, se hunde México.

El Gobierno de México hoy carece de estrategia económica consistente. No existe una política fiscal adecuada para financiar los proyectos de inversión y los programas sociales que ya están en marcha. Se avanza hacia un callejón sin salida. No hay plan de desarrollo. La economía cae, la inversión extranjera sale del país, y la actividad productiva pierde dinamismo y mercados.

La 4T hoy tiene al país en ruta hacia el fracaso. Urge romper la tendencia de deterioro. La política de poco sirve cuando no hay buenos resultados económicos y bienestar social. A menos de un año, ya solo existen tres clases de empresarios: los que están a punto de quebrar, los que ya han quebrado y los que han quebrado, pero aún no lo saben. Esto sucede cuando una economía no crece.