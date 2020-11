Se eligen personas, no cambios

La política no ha generado los resultados esperados. Al acercarse las elecciones de 2021, el interés ciudadano aumenta, pero disminuye de manera preocupante la confianza hacia la política. Se cuestiona su poca efectividad y su falta de resultados positivos. Los políticos enfrentan un grave problema de credibilidad y de falta de legitimidad social.

Ello se debe a la falta de preparación y de visión de la llamada “clase política”. El político de hoy carece de liderazgo y de autonomía. No es capaz de movilizar a los electores ni de abanderar un programa de transformación regional en lo económico, lo social, lo cultural y lo político. Ganan elecciones, pero el desarrollo sigue en la inercia y en la mediocridad.

Elecciones van y elecciones vienen, y los problemas estructurales de la entidad se acumulan. No hay solución para nada. La agricultura depende de la movilización de productores y de la toma de oficinas gubernamentales y carreteras. La ganadería carece de respaldos oficiales y apenas sobrevive. La pesca gradualmente tiende a desaparecer.

No se tiene una estructura industrial competitiva, que esté debidamente respaldada con infraestructura carretera, de transporte y de comunicaciones. Prevalece un sector de servicios desarticulado del resto de los sectores productivos locales. El comercio y el turismo sí crecen, pero su dinamismo no fomenta ni multiplica la economía de la entidad.

Los empleos son insuficientes y mal pagados. La desigualdad social crece, y la pobreza se acumula. Existe un marcado deterioro de los recursos naturales, y ciudades y pueblos carecen de suficiente infraestructura urbana y de servicios públicos. Salud y educación exhiben sin rubor su propio deterioro. La actividad cultural disminuye, cuando debería aumentar. Tampoco hay calidad en la política.

Los problemas regionales son demasiados. Las instituciones públicas están erosionadas y han perdido capacidades y funciones. Cambian los Gobiernos estatal y municipales, incluso se cambia de partido, y las cosas siguen su deterioro. A todo ello se debe el desencanto en la política. Las elecciones eligen a nuevas personas, pero no son útiles para impulsar cambios de fondo en el desarrollo regional.

Cada voto en las urnas solo sirve para recompensar vanidades o atributos personales, pero no decide hacia dónde deberemos avanzar como entidad o como país en los próximos años. La política y el voto no construyen futuro. Solo elige a quienes administran la inercia. Los políticos no tienen idea sobre lo qué harán en caso de ganar la elección.

En la elección 2021 se repetirá la historia: habrá cambio de personas en el Gobierno, pero lo demás seguirá igual o peor. Los políticos tienen extraviada la idea de progreso, y es necesario revitalizar el espacio público repolitizando a la ciudadanía. Pero desafortunadamente la sociedad hoy se encuentra confundida, aturdida y muy perpleja. Poco se puede hacer.