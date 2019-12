Se requiere un golpe de timón

En México algo se quebró prematuramente, y hoy necesita con urgencia un verdadero golpe de timón. Las cosas no están bien y no parece haber expectativas de mejora en corto plazo. La economía tiene crecimiento cero. La inseguridad pública está descontrolada y es un problema muy preocupante. El desarrollo regional está en deterioro. Y la política social no muestra ser exitosa.

Un golpe de timón representa la necesidad de no continuar por la ruta seguida hasta ahora. Simplemente es tener la oportunidad de rectificar la manera de hacer las cosas y replantear acciones que propicien la unificación de un país que parece estar cada vez más dividido. Tal fractura no presagia nada positivo en el futuro inmediato.

En su célebre libro Algo va mal, considerado uno de los grandes textos políticos de la actualidad, Tony Judt sostiene que los gobernantes continuamente hablan de progreso y de avances en sus objetivos sociales. Sin embargo, en realidad lo que se observa es un proceso de empobrecimiento colectivo que demuestra fehacientemente que algo no está funcionando, algo va mal.

Se habla de crecimiento económico infinito, de enorme generación de empleos, y de mejoría en los indicadores de desarrollo social. Pero todo ello resulta incompatible con lo que la realidad muestra alrededor. Pese a un intenso discurso de esperanza y optimismo, la realidad muestra que en México se vive un proceso de empobrecimiento colectivo.

Los Gobiernos locales están financieramente arruinados. Basta observar el mal estado de las autopistas. Las comunidades rurales abandonadas, ciudades con su infraestructura destruida y sin los servicios públicos indispensables. Escuelas y servicios de salud con baja calidad. Hay abundancia de flagelos, como el alcoholismo, obesidad, el juego, el delito y la impunidad.

Además, la movilidad intergeneracional se ha interrumpido. El trabajo y el estudio dejaron de ser vías para el ascenso social. Los pobres son más pobres. La desigualdad corroe a la sociedad y la enfrenta entre sí. Se hace de todo para ocultar la existencia de una fuerte inequidad distributiva. Algo va mal cuando hemos perdido hasta la capacidad de indignación. El enojo es superado por la impotencia.

Por todo ello, México necesita dar un golpe de timón. Hay que hablar con franqueza sobre los problemas y de la falta de respuesta institucional. Habrá que superar la inmovilidad que se observa en una ciudadanía que ni siquiera acierta en cómo hablar sobre lo que pasa. La sociedad carece de entrañas, está hueca. La democracia ha perdido sus bases. Ya no se sustenta en el consenso.

Se avanza con paso firme hacia un nuevo sexenio perdido. Una nueva oportunidad que también se va. El país ya no puede volver hacia atrás. Pero tampoco encuentra certidumbre en su futuro. Se extravió la idea de alcanzar el progreso. Se impone un necesario viraje, un golpe de timón. Antes de que ya sea demasiado tarde.