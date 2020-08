Sergio Torres - Rubén Rocha

Existen dos tipos de políticos: aquellos que no se mueven, que solo se sientan a esperar a que alguien decida por ellos y que luego venga a proponerles una candidatura; y aquellos que tienen un verdadero apetito de triunfo y que ponen en juego toda su intuición, sagacidad e iniciativa para construir por sí mismos circunstancias que les sean favorables. Los primeros abundan; los segundos son pocos.

En política, las circunstancias desempeñan un papel fundamental. Pero estas no se presentan como por arte de magia. Hay que trabajar teniendo claro el objetivo y muy consciente de que el poder nadie te lo da, hay que tener carácter para ganarlo. El filósofo español José Ortega y Gasset decía: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Viene a cuento esta reflexión porque en Sinaloa inició un proceso electoral particularmente importante. En el 2021 se elegirá nuevo gobernador. Por ello, vale preguntarse: ¿qué aspirantes a gobernar están trabajando realmente para ganarse su propia candidatura? Nombres hay muchos. Pero la mayoría está en actitud de espera. Otros, están tratando de construir su propia oportunidad.

La realidad muestra que el escenario politicoelectoral de Sinaloa ya empezó a decantarse. Ya se observa la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, en el partido Morena es casi un hecho que Rubén Rocha será candidato a gobernador. No tiene el respaldo total en su propio partido, pero trabaja para convencerlos. También poco a poco suma a grupos sociales y logra el respaldo del Gobierno federal.

De entre los casi 30 aspirantes que se mencionan, es prácticamente un hecho que Rubén Rocha estará en la contienda final. Con toda su experiencia, y con un buen equipo bajo su mando, está trabajando para participar en la contienda. Construye su propia circunstancia.

Otro aspirante que también está haciendo la parte que le corresponde es Sergio Torres, del PRI. Tampoco cuenta con el respaldo total en su partido, pero permanece en diálogo con la militancia y ha crecido significativamente su presencia entre los sectores productivos y en numerosas organizaciones ciudadanas.

Sergio Torres tiene una cualidad muy valiosa en estos tiempos: no se detiene ante nada. Es audaz, aguerrido e irreverente. También es negociador y no teme a grupos de presión. Además, conoce y habla directo con toda la gente. Todas estas son características que la ciudadanía aprecia sobremanera, y ningún otro aspirante ha demostrado tenerlas.

Además, Torres trasciende los límites de su partido. Es muy probable que se convierta en líder de una gran alianza formada por el PRI, PAN, MC, PAS y PRD. Nadie ha trabajado tanto como él para aglutinar a este conjunto de fuerzas políticas. Seguramente habrá otros candidatos, pero en este momento es claro que la contienda principal del 2021 será entre Sergio Torres y Rubén Rocha. Imposible vaticinar desde ahora quién ganará.