Tiempos difíciles

No se puede perder tiempo. Más allá de optimismos, justificados o no, la economía de Sinaloa marcha hacia una etapa difícil. El año 2020 podría ser catastrófico de no poner en marcha una estrategia de emergencia para reactivar la economía regional. Se requiere la participación conjunta no solo de las instancias de Gobierno, sino también de los sectores productivos y los partidos políticos.

Urgen acciones para contrarrestar los problemas que ya se observan. Agricultura, agroindustria, pesca, comercio y servicios se verán especialmente afectados. Habrá que poner en marcha al menos tres programas de emergencia: una fuerte inversión en infraestructura, apoyar la construcción de vivienda y orientar el gasto del Gobierno hacia el mercado local.

El programa de infraestructura debe multiplicar la construcción de carreteras y caminos. Aunque haya escasez de recursos, este tiene que ser prioritario dado su impacto regional, los empleos y la derrama económica que genera. Incluso, se justifica hasta la contratación de deuda pública ya que las tasas de interés son bajas. Hay que tomar decisiones.

Para alentar la vivienda habrá que gestionar financiamiento para las empresas constructoras, desregular trámites, facilitar el uso de reservas territoriales y ofrecer incentivos fiscales. Vale la pena un sacrificio en impuestos, pues la construcción de vivienda beneficia a casi todas las ramas de la economía regional.

Un tercer instrumento es el uso del gasto público como factor anticrisis. Basta con emitir un ordenamiento hacia todas las instancias de Gobierno, dando prioridad en las compras a industrias y proveedores locales, principalmente a pequeñas empresas en el estado. Estos tres programas se pueden instrumentar en corto plazo y ayudarían a normalizar la economía estatal.

Pero un asunto preocupante es la ausencia de un proyecto de desarrollo de largo plazo para Sinaloa. Por la dimensión que hoy tienen los problemas, difícilmente pueden solucionarse con facilidad. Es necesario impulsar cambios estructurales y sociales, y definir de qué tipo serán estos y cuál deberá ser su sentido. ¿Cómo y hacia dónde crecer?

Ya no se puede esperar a que el desarrollo ocurra circunstancialmente o por bendición de la naturaleza. Tampoco distribuir recursos escasos entre infinidad de programas de Gobierno sin que exista prioridad alguna. Hay que enfocarse y hacer aquello que presente mayor rentabilidad social y económica, y apoyar sectores que tengan mayor potencial para generar empleos y salarios.

Combate a la pobreza, calidad educativa, salud universal, sustentabilidad económica, un verdadero sistema de seguridad y justicia, desarrollo regional y la infraestructura para modernizar y diversificar la planta productiva, no se lograrán sin el consenso y una amplia participación ciudadana. Habrá que utilizar la vía política para lograr la unidad que se requiere para afrontar con éxito el futuro.