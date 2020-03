Un sexenio ya perdido

México tendrá un sexenio perdido en materia económica. Los dos primeros años no han sido suficientes para promover la inversión, el empleo y el crecimiento. Durante 2019 el producto interno bruto fue -0.14 por ciento, y para este 2020 los pronósticos van a la baja y también se prevé nulo crecimiento. Dos años perdidos presagian un mal sexenio para la economía y el bienestar social.

De acuerdo con informes del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, durante 2019 la inversión bruta fija fue -4.92 por ciento. En particular, la inversión en maquinaria y equipo disminuyó 6.51 por ciento, y su importación bajó 8.91 por ciento. Además, la industria de la construcción y la industria manufacturera presentan una caída constante desde finales del 2018.

Estos datos revelan que existe un proceso de desinversión que hará muy difícil tratar de impulsar el crecimiento de la economía en corto plazo. A lo anterior, habría que sumar una fuerte caída en el precio del petróleo mexicano, que en enero costaba 58.88 dólares por barril, y a mediados de marzo su precio es de apenas 24.19 dólares. Y habrá un largo periodo de precios bajos.

Por si la recesión económica no fuera suficiente, la crisis del coronavirus aún traerá más repercusiones económicas negativas. El turismo tendrá una drástica caída, y ello repercutirá sobre muchos otros sectores de actividad económica. La inmovilidad de la población causada por la pandemia hará caer aún más al PIB en lo que resta de este año.

El prestigiado banco británico Barclays corrigió su expectativa sobre el crecimiento de México en 2020. Según su pronóstico, habrá una caída de 2 por ciento en el PIB debido a la recesión en que se encuentra la economía y al impacto que traerá consigo la crisis del coronavirus. Por su parte, el Bank of America, pronostica un crecimiento de apenas 0.5 por ciento.

Pero, según encuestas de Bloomberg y Citibanamex, al menos 22 instituciones bancarias y financieras, nacionales e internacionales, ya coinciden en que la PIB de México será menor al 1 por ciento por ciento durante este año 2020, y la tendencia es a que disminuya más. El propio Banco de México también ajustó a la baja el crecimiento de la economía nacional.

Se han realizado múltiples reuniones entre el Gobierno federal y los principales grupos empresariales del país. Al finalizar una, se anunció una inversión privada de varios miles de millones de dólares. En otra se presentó un amplio programa de infraestructura. En una más se mostró una lista de proyectos de inversión privada que iniciarían de inmediato. El encuentro más reciente fue para venderles cachitos de lotería.

Pero la única realidad es que, después de año y medio, la Administración federal aún no ha logrado promover la inversión privada. La razón es simple: el empresariado no tiene confianza en el Gobierno. Y como la confianza no se gana de la noche a la mañana, tendremos un sexenio de incertidumbre y sin crecimiento económico.