Abogados salen en defensa de las fíat Notariales

En defensa. Tras la controversia que se dio luego de que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, entregara 54 nuevas fíat notariales y que tres fueran señalados por algunos abogados, el Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados paró en seco tanto reclamo y en un comunicado brindó un respaldo a José Luis Polo Palafox, miembro de esta federación y que fuera beneficiado con la fíat. El argumento inicial fue que tenían un negro historial. Otras voces, sin mayores argumentos, dijeron que eran un pago de favores o el regalo de fin de año. Otros que hablan por pura envidia porque no fueron elegidos. ¿Será?



Por la tercera. Para el dos veces candidato a la presidencia municipal de Ahome por el PAN, Miguel Ángel Camacho Sánchez, el dicho de que la tercera es la vencida es ley y sin importarle las críticas o rechazo de algunos de sus seguidores, dice que se lanzará por tercera vez en busca de llegar a tan anhelada silla presidencial. Ayer, en encuentro con los medios de comunicación, anunció firmemente que renunciará oficialmente al blanquiazul, el partido que confió en él en dos ocasiones y por el cual obtuvo un cargo público en la administración de Zenén Xóchihua Enciso, por lo que su candidatura, en esta ocasión, será por Movimiento Ciudadano, partido con el que ha estado de la mano desde hace meses. ¿Será que todavía le queda aliento?



Apuntado. El que está bien apuntado para ser candidato es el exalcalde de Ahome y exdiputado local Zenén Xóchihua Enciso. Sin definir el cargo que buscará, dice que tomando en cuenta los números del 2018, comicios en los que contendió por una diputación, porque ve positiva su imagen ante la sociedad y considera que pudiera obtener buenos resultados. Lo que no contempla el panista es que en ese entonces todavía no estaba tan fuerte la ola de “Amlovers” en Sinaloa. Tal vez las llevadas y traídas consultas deberán usarlos todos los pretensos para hacerse una idea de cómo está la opinión actual de los ciudadanos sobre la intención del voto. De lo único que está seguro Xóchihua Enciso es que en Ahome sí tiene posibilidad, porque el gobierno aquí, dicen, no tiene muy buena fama y muchos “Amlovers” consideran que el actual gobierno también es de Morena.



Mal paso. El que dio un mal paso ayer fue el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar. Mientras hacía fila en una farmacia, donde supuestamente adquiriría productos para beneficencia pública, dio un mal paso y se torció el pie. Se provocó un serio esguince que seguramente lo mantendrá quieto por un rato. Los testigos de este accidente dicen que como todo un buen líder se levantó del suelo como si hubiera tenido un resorte y aclaró él mismo que así como se cae se levanta y con más viada para seguir trabajando por cumplir las metas planteadas para el 2021, entre ellas, seguramente la alcaldía de Ahome, pues tiene la mira puesta en la candidatura desde hace meses.