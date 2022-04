Abren proceso contra 300 funcionarios de Ahome que no entregaron su declaración 3 de 3

audima

Bajo investigación. Más de 300 funcionarios de la administración pasada del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman salieron como “burros sin mecate”. Y es que no rindieron su declaración 3 de 3 como era su obligación ni en los 60 días después de terminar la responsabilidad. Por eso, el titular del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis, les notificó a cada uno de ellos el procedimiento que se les abrió en su contra por esa omisión. De lo que se trata es de saber con qué salieron para determinar si tuvieron algunos nuevos bienes y con qué recursos los adquirieron. De los funcionarios de la administración pasada hay hasta de primer nivel e, incluso, regidores que se les olvidó cumplir con la ley, lo que en realidad no es novedad. Todavía se les va a dar chance de que justifiquen el no rendir su declaración 3 de 3, pero si sus argumentos son de risa no se les va a justificar. Y serán sancionados con la inhabilitación. No solo eso: si hay elementos de que alguno adquirió algunos bienes que no corresponden a sus ingresos, serán remitido a las autoridades jurisdiccionales. Es el primer entre a los chapmistas.

Se fue. Era cuestión de tiempo para que a Daniel Luna lo tronaran como coordinador de Protección Civil en Ahome. Y eso ocurrió tras las vacaciones de Semana Santa, en el que fue pieza clave para el operativo que arrojó resultados positivos, pero que algunos le hicieron unos señalamientos. Esto pesó para que Luna presentara su renuncia en forma voluntaria o a pedido. Muchos aseguran que fue por esto último, lo que negó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Ahome, Julio César Romanillo. La salida de Luna es por motivos personales, pero Luna ya le pesaba a la administración vargaslanderista. Quedó marcado desde que la secretaria renunció por el acoso que sufrió de dos elementos de la dependencia y pese a tener conocimiento no hizo nada. Esto lo siguió como un fantasma y que hizo crisis ahora porque algunos le atizaron para su caída. Algunos quieren quedarse en su puesto.

Intervención. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, jaló ayer con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Y es que el presidente municipal le habló por teléfono para pedirle que a los trabajadores del Insabi en Los Mochis les diera una prórroga para cumplir con la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal que emite el SAT, ya que tenían la advertencia de que de no hacerlo los darían de baja. Los trabajadores del Insabi abordaron a Vargas Landeros para que los apoyara, lo que hizo hablándole a Cuen Ojeda, que mostró disposición para darles la prórroga. Sin embargo, el secretario de Salud iba a tratar el tema con el jurídico de la dependencia. Algunos sostienen que a los trabajadores se les debe de apoyar sin que haya recelo o capitalización política. Habría que ver en qué queda el caso.

La indignación. El horrible crimen de la joven Itzel en El Fuerte unió a los fortenses, sobre todo a las mujeres, para exigir justicia. En unas cuantas horas después del asesinato se organizaron y marcharon por las calles del Pueblo Mágico ante la indignación en contra del sujeto que con un martillo la golpeó hasta matarla. El alcalde Gildardo Leyva subió a las redes sociales un mensaje en el que se dijo consternado por el homicidio de Itzel y que se trabaja por la paz, la justicia y el respeto por las mujeres. No faltó quien lo cuestionara por el silencio que guardó en el caso en el que el secretario de la comuna, Édgar Espinoza, llegó con despliegue policial a la escuela de una menor que peleó con su hija. Incluso, se habla que el funcionario no se quedó con eso nomás. Hacen la analogía de los dos casos y al alcalde fortense no le va muy bien.