¡Abusadas! Hombres, mujeres y niños educándose y haciendo más oportunidades para nosotras

Muchos habrán oído de la gran diva María Félix. De cómo nunca viajaba ligero, cómo era una gran estrella del cine mexicano, pero sobre todo cómo ella era una mujer de un carácter muy fuerte. Por otro lado, pocos sabrán que ella nació y murió el mismo día (claro que con años de diferencia). Fue una mañana del 8 de abril el día que este personaje llegó al mundo y 88 años después, un mismo 8 de abril fue cuando lo abandonó.

Pero en fin, este dato lo digo porque justo esta semana, frente al aniversario de esta gran mujer, me topé con esta frase de ella. “En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres, ¡abusadas!”.

Con esta frase nomás pensé “Ay María, si tan solo te hubiera tocado en lo que estamos ahora”, porque ahora sí veo que ninguna se queda callada, que hay muchísimas mujeres informadas, fregonas, entronas, pero sobre todo INVOLUCRADAS.

Involucradas en lo que está pasando en nuestro país, involucradas en lo que nos apasiona, involucradas en las cosas que nos hacen bien hoy, pero que nos harán aún mejor el día de mañana. Sigue faltándonos mucho para dejar de ser un mundo de hombres, pero ya somos más los encaminados. Hombres, mujeres y niños educándose y haciendo más oportunidades para nosotras en todos los ámbitos.

Estos últimos días me la he pasado recorriendo el estado, y lo que más feliz me tiene es la cantidad de mujeres que he logrado conocer; mujeres con talento, con ganas y con muchísimos sueños que sé que se volverán metas y después realidad. Pero como dijo María Félix, para que esto suceda debemos de estar informadas y sobre todo participar en todo aquello que nos hará bien, que nos encamine hacia el sueño, no que nos limite (porque a veces podemos ser medio tercas).

En fin, doy gracias a las mujeronas que he conocido y a las que ya conocía. Mujeres locales y mujeres con alcances internacionales, pero más que nada reitero lo que dijo la gran diva, ¡abusadas!, porque con nosotras se logra todo, la cosa es ¿qué queremos lograr?

Ana en Rose.