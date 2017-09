Algunos de los operadores del transporte público urbano siguen cometiendo abusos contra los usuarios que necesitan subirse a un camión para poder trasladarse por la ciudad, y parece que es el cuento de nunca acabar porque la autoridad de la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado no hace la suficiente para meterlos en cintura y obligarlos a que cumplan con toda la normatividad que existe para este sector.Desde hace un par de semanas, personas con alguna discapacidad han denunciado por medio de esta casa editora que los choferes no les quieren aplicar el descuento del 50 por ciento que acordó el Gobierno del Estado con los concesionarios y permisionario del transporte urbano —los patrones de los camioneros— cuando se autorizó el aumento a las tarifas, pero este precio no se ha visto reflejado en beneficio de estas personas, que tuvieron que tramitar una credencial especial para recibir este descuento.Y estas personas no saben a quién acudir para que los escuchen y les resuelvan los problemas.A esto hay que sumarle el mal servicio que se presta y los accidentes que provocan los choferes por conducir a exceso de velocidad.