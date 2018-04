Acá en casa son figurones

Les pegó el temblor o la temblorina en la Primera. Cuando no es por “Chana” es por “Chona”, dicen. Las semifinales del futbol en la Liga de la categoría Libre han sido suspendidas para este fin de semana. Y todo, -nos cuentan- porque algunos jugadores se fueron a reforzar al seleccionado de Mocorito que se encuentra participando en el Campeonato Estatal en la ciudad de Guasave. Salvador Alvarado no participa y de todas maneras sufre en su interior. Los directivos no ven más allá de las paredes. Se topan con ellas y esgrimen que luego “viriguas”. En tiempos atrás nada de esto sucedía. Imposible verlo o vivirlo. Ligas fuertes, bien organizadas y de un nivel competitivo. La mayoría quería estar en eventos estatales. Se conformaban selecciones poderosas y daban de qué hablar en la competencia.Le jugaban al tú por tú a similares de Culiacán, Guasave, Los Mochis, etc.Ahora, -como dijera el clásico truhán- estamos en la “vil street”.Y a propósito de visus, aljos, druyatis, -traducción- “No hay barreras en nuestras vidas, son barrotes”. ¡Ai´sí! La propuesta a la afiliación de las ligas sigue siendo la discordia. Jugadores no aceptan el cobro y así no pueden competir en torneos de mayor envergadura. Finalmente por eso estamos como estamos. Falta de calidad, por no tener ese roce ante rivales de mayor jerarquía. Pero lo demás, es lo de menos. ¡Acá en casa somos figurones!